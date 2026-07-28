Ilyen gigabevételt még senki sem ért el, mint legutóbb a Real Madrid

A spanyol futballcsapat nem produkált kiemelkedő idényt, a bajnokságot az örök rivális FC Barcelona nyerte meg, míg a Bajnokok Ligájában a negyeddöntő jelentette a végállomást a fővárosiak számára.

A pénzügyi eredményük ugyanakkor lenyűgöző volt: a klub kedden jelentette be, hogy 1,22 milliárd eurós bevételt könyvelhetett el, és kiemelte, ilyen számokat eddig egyetlen sportszervezet sem ért el.

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A Forbes gazdasági szaklap az év elején arról számolt be, hogy a Real 2024/25-ös, 1,26 milliárd dolláros bevétele rekordot jelentett a sportklubok körében, felülmúlva a profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Dallas Cowboys 2024-es, 1,23 milliárd dolláros bevételét.

A Real Madrid 26,3 millió eurós adózás utáni nyereségről is beszámolt, ami 8 százalékos növekedést jelent a 2024/25-ös szezonhoz képest. A klub közlése szerint a 2025/26-os pénzügyi évben 354,8 millió eurót fizetett be adók és társadalombiztosítási járulékok formájában.