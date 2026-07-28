Hiánycikké vált, külföldről szerzik be a gyógyszert a cisztás fibrózisos betegek

Hiánycikk a tüdőt és hasnyálmirigyet érintő cisztás fibrózisban szenvedő betegek gyógyszere, a Kreon és az azt részben helyettesítő készítmény, a Pangrol is – számolt be az RTL Híradó.

A gyógyszerek az emésztést segítő enzimek, ezek nélkül a betegek csontsoványra fogyhatnak, így életveszélyes állapotba kerülhetnek. A hiány miatt egyre többen külföldről szerzik be a szereket. Az RTL-nek megszólaló férfinak egy osztrák betegtársa küldött gyógyszert.

A cisztás fibrózisos betegek egyesületének elnöke az RTL Híradónak arról beszélt, hogy gyógyszer nélkül a szervezetük nem tudja megfelelően feldolgozni a tápanyagokat, ami súlyos állapotromláshoz vezethet.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte: a Kreon ellátási problémáinak hátterében az európai szintű gyártási kapacitáskorlát miatt megnövekedett kereslet áll, a Pangrolnál pedig hatóanyaggyártási probléma van. Hozzátették: a megmaradt készleteket a legsúlyosabb betegek ellátására szeretnék felhasználni.