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Belföld

Hiánycikké vált, külföldről szerzik be a gyógyszert a cisztás fibrózisos betegek

Farkas Norbert / 24.hu
24.hu
2026. 07. 28. 21:14
Farkas Norbert / 24.hu

Hiánycikk a tüdőt és hasnyálmirigyet érintő cisztás fibrózisban szenvedő betegek gyógyszere, a Kreon és az azt részben helyettesítő készítmény, a Pangrol is – számolt be az RTL Híradó.

A gyógyszerek az emésztést segítő enzimek, ezek nélkül a betegek csontsoványra fogyhatnak, így életveszélyes állapotba kerülhetnek. A hiány miatt egyre többen külföldről szerzik be a szereket. Az RTL-nek megszólaló férfinak egy osztrák betegtársa küldött gyógyszert.

A cisztás fibrózisos betegek egyesületének elnöke az RTL Híradónak arról beszélt, hogy gyógyszer nélkül a szervezetük nem tudja megfelelően feldolgozni a tápanyagokat, ami súlyos állapotromláshoz vezethet.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte: a Kreon ellátási problémáinak hátterében az európai szintű gyártási kapacitáskorlát miatt megnövekedett kereslet áll, a Pangrolnál pedig hatóanyaggyártási probléma van. Hozzátették: a megmaradt készleteket a legsúlyosabb betegek ellátására szeretnék felhasználni.

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