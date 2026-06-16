Megvan az ETO Bajnokok Ligája-selejtezős ellenfele

Az európai szövetség (UEFA) keddi sorsolásán már biztos volt, hogy az ETO hét lehetséges ellenfelet kaphat, a koszovói Dritát, a bosnyák Borac Banja Lukát, az izlandi Víkingurt, a kazah Kairat Almatit, a román Universitae Craiovát, a feröeri Klaksvíkot, vagy a moldáv Petrocubot.

Végül a sorsoláson az izlandi főváros csapatát, a Vikingurt kapta a magyar bajnok.

Érdekesség, hogy a két csapat találkozott már egymással korábban, 1983-ban a BEK első fordulójában a győriek hazai pályán 2-1-re, idegenben 2-0-ra nyertek. Ezúttal az első mérkőzést Izlandon rendezik majd július 7-én, vagy nyolcadikán, a győri visszavágóra egy héttel később kerül sor.