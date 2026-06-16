Megvan az ETO Bajnokok Ligája-selejtezős ellenfele

Az európai szövetség (UEFA) keddi sorsolásán már biztos volt, hogy az ETO hét lehetséges ellenfelet kaphat, a koszovói Dritát, a bosnyák Borac Banja Lukát, az izlandi Víkingurt, a kazah Kairat Almatit, a román Universitae Craiovát, a feröeri Klaksvíkot, vagy a moldáv Petrocubot.
Végül a sorsoláson az izlandi főváros csapatát, a Vikingurt kapta a magyar bajnok.
Érdekesség, hogy a két csapat találkozott már egymással korábban, 1983-ban a BEK első fordulójában a győriek hazai pályán 2-1-re, idegenben 2-0-ra nyertek. Ezúttal az első mérkőzést Izlandon rendezik majd július 7-én, vagy nyolcadikán, a győri visszavágóra egy héttel később kerül sor.
Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló
Víkingur-ETO FC
Sabah-The New Saints
Floriana-Shamrock Rovers
Flora Tallinn-Iberia Tbilisi
Lincoln-Inter Club d’Escaldes
Tre Fiori-Larne
Ararat-Armenia – Riga FC
Vardar-KuPS Kuopio
Zalgiris-Drita
ML Vitebsk-U.Craiova
Petrocub-Egnatia
Borac-Levszki Szófia
Kairat-Sutjeska
Klaksvík-Atert Bissen