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Megvan az ETO Bajnokok Ligája-selejtezős ellenfele

Krizsán Csaba / MTI
Az ETO FC gólöröme a Kecskemét elleni kupameccsen.
24.hu
2026. 06. 16. 16:19
Krizsán Csaba / MTI
Az ETO FC gólöröme a Kecskemét elleni kupameccsen.
Az ETO FC Győr nyerte az NB I-es labdarúgó-bajnokság 2025-26-os kiírását, így ezúttal a Ferencváros helyett a Bajnokok Ligájában szerepelhetet selejtezőn.

Az európai szövetség (UEFA) keddi sorsolásán már biztos volt, hogy az ETO hét lehetséges ellenfelet kaphat, a koszovói Dritát, a bosnyák Borac Banja Lukát, az izlandi Víkingurt, a kazah Kairat Almatit, a román Universitae Craiovát, a feröeri Klaksvíkot, vagy a moldáv Petrocubot.

Végül a sorsoláson az izlandi főváros csapatát, a Vikingurt kapta a magyar bajnok.

Érdekesség, hogy a két csapat találkozott már egymással korábban, 1983-ban a BEK első fordulójában a győriek hazai pályán 2-1-re, idegenben 2-0-ra nyertek. Ezúttal az első mérkőzést Izlandon rendezik majd július 7-én, vagy nyolcadikán, a győri visszavágóra egy héttel később kerül sor.

Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló

Víkingur-ETO FC
Sabah-The New Saints
Floriana-Shamrock Rovers
Flora Tallinn-Iberia Tbilisi
Lincoln-Inter Club d’Escaldes
Tre Fiori-Larne
Ararat-Armenia – Riga FC
Vardar-KuPS Kuopio
Zalgiris-Drita
ML Vitebsk-U.Craiova
Petrocub-Egnatia
Borac-Levszki Szófia
Kairat-Sutjeska
Klaksvík-Atert Bissen

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