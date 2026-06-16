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Foci

Magyar válogatott játékos csapatát kapta a Fradi az Európa Ligában

Ferencvárosi gólöröm a ZTE ellen.
Szigetváry Zsolt / MTI
Ferencvárosi gólöröm.
24.hu
2026. 06. 16. 17:13
Ferencvárosi gólöröm a ZTE ellen.
Szigetváry Zsolt / MTI
Ferencvárosi gólöröm.
A bajnoki címről lemaradó Ferencváros labdarúgócsapata az Európa Liga selejtezőinek első körében volt érdekelt.

A legutóbbi szezonban legjobb 16 közé jutó Fradi a kiemelt csapatok között kapott helyet, így papíron csak gyengébb ellenfelet kaphatott. Végül utolsóként húzták ki a magyar csapat párosítását,

a Ferencváros ellenfele Szűcs Kornél csapata, az FK Vojvodina lesz.

Érdekesség, hogy a két együttes még soha nem találkozott egymással, de a Vojvodinának van tapasztalata a magyar ellenfelek terén, mert az Újpesttel, MTK-val, Honvéddal, Vasassal és a Kaposvárral is játszott már tétmeccset.

Az első mérkőzésre július 9-én kerül sor Szerbiában, egy héttel később pedig a Groupama Arénában találkoznak a csapatok.

Európa Liga, selejtező, 1. forduló

FK Vojvodina – Ferencváros

Dinamo Kijev – Universitatea Cluj

Qarabag – Vestri

Hajduk Split – MSK Zilina

CSZKA Szófia – Derry City

Sheriff Tiraspol – Aluminij

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