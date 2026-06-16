Magyar válogatott játékos csapatát kapta a Fradi az Európa Ligában

A legutóbbi szezonban legjobb 16 közé jutó Fradi a kiemelt csapatok között kapott helyet, így papíron csak gyengébb ellenfelet kaphatott. Végül utolsóként húzták ki a magyar csapat párosítását,

a Ferencváros ellenfele Szűcs Kornél csapata, az FK Vojvodina lesz.

Érdekesség, hogy a két együttes még soha nem találkozott egymással, de a Vojvodinának van tapasztalata a magyar ellenfelek terén, mert az Újpesttel, MTK-val, Honvéddal, Vasassal és a Kaposvárral is játszott már tétmeccset.

Az első mérkőzésre július 9-én kerül sor Szerbiában, egy héttel később pedig a Groupama Arénában találkoznak a csapatok.