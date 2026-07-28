Berepült a magyar légtérbe két vitorlázógép Ausztria felől

Ma kora délután a Légi Műveleti és Irányítási Központ váltásvezetője jelentést tett arról, hogy Ausztria felől a magyar légtérbe berepült egy vitorlázógép, amelynek pilótája nem vette fel a rádiókapcsolatot a magyar légiforgalmi szolgálatokkal, közölte Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

Úgy folytatta: a készenlétben lévő pápai kutató-mentő helikopter rövid időn belül felszállt, majd két vitorlázó repülőgépet azonosított a légtérben. Ezt követően a repülés biztonságát betartva megközelítette a vitorlázókat, és egyezményes kézjelekkel, valamint a vészfrekvencián történő kapcsolatfelvételre utasította a pilótákat. A rádiókapcsolat létesítésére csak több próbálkozás után került sor.

A repülőgépek ezt követően a légiforgalmi irányítással is felvették a kapcsolatot, így a honvédségi helikopter visszatért a pápai bázisra. A vitorlázógépek eredeti célállomásként Békéscsabát adták meg a légiirányításnak, majd transzponderjel nélkül, de a rádiókapcsolatot fenntartva Ausztria felé fordultak, és elhagyták a magyar légteret,

írta a miniszter, hozzátéve, hogy vadászgépek riasztására nem volt szükség.

Arról, hogy mi történne, ha katonai drónokat észlelnének a magyar légtérben, az alábbi cikkünkben írtunk.