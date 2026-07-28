Kettő órakor megyek a Blaha Lujza tér közepén, és száll fel a füst. Megyek oda, hogy mi a helyzet. Pápaválasztás van? Akkora füst van…

– mondja Csordás Ákos önkormányzati rendész a nyolcadik kerületben. A józsefvárosi utcákat járjuk hétköznap kora este, időnként meg-megállunk a járőrautóval a Kálvária téren, a Szeszgyár utcai játszótéren, a Baross utcában. A rendésznek a Blaha Lujza tér valóságos kincsesbánya. Csordásnak elég megjelennie a téren, két-három ember rögtön nekiiramodik a József körút felé. Néhány kisebb csoport hirtelen szétrebben öles háta mögött. Ők később majd visszajönnek, ha elült a vihar – magyarázza a kerületi rendész.

A harmincas évei közepén járó, barátságos tekintetű Csordás odalép egy asszonyhoz. A hogyléte felől érdeklődik. A nő szabadkozik: ő kábítószert nem fogyaszt, csak azt a kis szeszt. Kiforgatja az övtáskáját, mutatja, nincs nála sem fóliacsomag, sem üvegpipa, tű vagy hasonló. A rendész csóválja a fejét, és csak később mondja el, hogy az asszony télen szült, de a várandóssága alatt is az utcán szívta a kristályt.

A rendész

Csordás Ákos korábban bűnügyi területen szolgált a rendőrségnél. A kerületbe akkor inkább csak elfogásokra jött, most viszont itt van a munkahelye. Azt mondja, szépen megbecsülik, járőrtársával ketten felügyelnek egy nagyobb területet. Miután leszerelt a rendőrségtől, úgy érezte, még mindig hívogatja, csalogatja az utca.

Már felismeri a gyanús mozdulatokat: az ember összegörnyed, ösztönösen próbálja eldugni az üvegpipát az övcsatjához, a ruhájába, akárhová. De a pipa még forró, így a legtöbben azonnal lebuktatják magukat.

A rendész azonban sokszor semmit nem tehet.

Akkor léphet fel, ha a delikvens a szeme láttára szív bele a pipába, ez pedig ritkán áll elő. Ha tetten éri, rendőrt hív, és megpróbálja feltartóztatni a fogyasztót, ami messze nem kockázatmentes, és a hosszú várakozás miatt gyakran szinte hiábavalónak tűnik.