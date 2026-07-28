Nagy erejű földrengés rázta meg Japánt, cunamiriadó van érvényben

Japán cunamiriasztást adott ki, miután az előzetes becslések alapján egy Richter-skála szerinti 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Kjúsú szigetének déli részén fekvő Kumamoto városát – írja az Independent.

A japán kormány rendkívüli földrengésriasztást adott ki Kumamoto, Nagaszaki, Kagosima, Fukuoka, Szaga, Óita és Mijazaki prefektúrákra, amelyek mindegyike Japán déli Kjúsú szigetén található. A Japán Meteorológiai Ügynökség akár 1 méteres hullámokra is figyelmeztetett, és arra kérte az embereket, hogy azonnal meneküljenek el a partoktól az Ariake és a Jatsusiro-tengeren.

A JR Kyushu vasúttársaság a földrengés okozta károkat követően felfüggesztette a közlekedést, ami a nagysebességű Shinkansen vonatokra is érvényes.

A Kyushu Electric Power a földrengés után jelezte: mintegy 40 ezer otthon maradt áram nélkül, azonban a rengés után nem jelentettek rendellenességeket a sendai és genkai atomerőművekből. A térségben egyébként több óriáscég, köztük a Sony és a TSMC is működtet üzemeket, innen egyelőre nem jelentettek károkat.

Japán a világ egyik legveszélyesebb országa, ahol legalább ötpercenként történik egy-egy rengés. A Csendes-óceán medencéjét részben körülvevő vulkánok és óceáni árkok „tűzgyűrűje” mentén fekvő Japán a világ 6,0-s vagy annál nagyobb erősségű földrengéseinek körülbelül 20 százalékáért felelős. Legutóbb júniusban volt példa hasonló erősségű rengésre.