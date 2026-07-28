A francia szövetség szóban már novemberben megállapodott a játékosként világ- és Európa-bajnok szakemberrel, akinek érkezését végül kedden jelentették be. A szakember szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól.



Az 54 éves tréner korábbi válogatottbeli csapattársától, Didier Deschamps-tól veszi át a nemzeti csapat irányítását. Utóbbi 2012 óta vezette a francia együttest, amellyel 2018-ban vb-t nyert, 2022-ben döntőt játszott, az idei világbajnokságon pedig negyedik lett.

Az aranylabdás Zidane a Real Madridot 2016 januárja és 2018 májusa, valamint 2019 márciusa és 2021 májusa között összesen 263 találkozón vezette. A két madridi szerepvállalása alatt összesen 11 trófeát nyert a csapattal, közte három Bajnokok Ligáját és két spanyol bajnoki címet, második madridi korszaka óta azonban nem vállalt edzői munkát.