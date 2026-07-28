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Zidane-é a feladat, hogy naggyá tegye a vb-éremről lemaradó francia csapatot

zinédine zidane a francia válogatott új szövetségi kapitánya
Franck FIFE / AFP
24.hu
2026. 07. 28. 11:37
zinédine zidane a francia válogatott új szövetségi kapitánya
Franck FIFE / AFP
Hivatalossá vált, hogy Zinédine Zidane veszi át a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztját.

A francia szövetség szóban már novemberben megállapodott a játékosként világ- és Európa-bajnok szakemberrel, akinek érkezését végül kedden jelentették be. A szakember szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól.


Az 54 éves tréner korábbi válogatottbeli csapattársától, Didier Deschamps-tól veszi át a nemzeti csapat irányítását. Utóbbi 2012 óta vezette a francia együttest, amellyel 2018-ban vb-t nyert, 2022-ben döntőt játszott, az idei világbajnokságon pedig negyedik lett.

Az aranylabdás Zidane a Real Madridot 2016 januárja és 2018 májusa, valamint 2019 márciusa és 2021 májusa között összesen 263 találkozón vezette. A két madridi szerepvállalása alatt összesen 11 trófeát nyert a csapattal, közte három Bajnokok Ligáját és két spanyol bajnoki címet, második madridi korszaka óta azonban nem vállalt edzői munkát.

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