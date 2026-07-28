Annyira figyelte a rendőröket egy menekülő férfi Kelenföldön, hogy rögtön nekiszaladt egy hirdetőtáblának

Egy XI. kerületi járőrpáros a Kelenföldi pályaudvarnál és környékén teljesített szolgálatot július 21-én. A rendőrök 8 óra körül a buszvégállomásnál három vitatkozó férfira lettek figyelmesek, írja a police.hu.

A rendőrségi közlemény szerint amikor a rendőrök odaléptek hozzájuk, egyikük futásnak eredt, ezért a járőrök üldözőbe vették. Menekülés közben a férfi hátranézett, hogy lássa, hol járnak a rendőrök, közben azonban nekiszaladt egy hirdetőtáblának. Ezzel a menekülése is véget ért, elfogták.

A mások két férfi igazoltatásakor nem találtak gyanús körülményeket, míg a menekülő közelében jellegzetes marihuánaszagot éreztek, és testi tünetei is arra utaltak, hogy kábítószert fogyaszthatott. Nadrágzsebéből egy szúrós szagú, megtekert cigaretta, táskájából pedig simítózáras tasakokba csomagolt, kábítószergyanús növényi származék került elő.

A 36 éves férfinál alkalmazott kábítószergyorsteszt amfetamin, kristály, kokain és marihuána fogyasztását támasztotta alá.

A nyomozók M. Norbert ellen kábítószer birtoklása miatt indítottak eljárást, és gyanúsítottként hallgatták ki