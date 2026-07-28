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Élet-Stílus

Kvíz: Melyik állítás igaz a legnépszerűbb magyar hírességekre?

Sameer AL-DOUMY / AFP
Palvin Barbara magyar modell a 79. cannes-i filmfesztiválon 2026. május 15-én
admin Ács Anna Mária
2026. 07. 28. 05:30
Sameer AL-DOUMY / AFP
Palvin Barbara magyar modell a 79. cannes-i filmfesztiválon 2026. május 15-én
Hol debütált műsorvezetőként Ördög Nóra? Milyen ma is nagy becsben tartott filmben szerepelt Köllő Babett? A bulvárfüggők hasítani fognak ebben a kvízben!

A hírnévvel együtt jár, hogy az ember élete nyitott könyvvé válik a nyilvánosság előtt. Előszeretettel kattintunk és lapozunk a meghökkentőnél meghökkentőbb hírekhez, de csak igen kevés ragad meg belőlük a fejünkben. Te mennyire figyeltél oda a magyar celebek háttérsztorijára?

Próbáld ki igaz-hamis kvízünkkel, mennyit tudsz valójában a magyar hírességekről!

Ha tetszett, és más bulváros témában is kipróbálnád magad, nézd meg, felismered-e a hazai celebeket csupán a szemük alapján, vagy tudd meg, mennyire vagy képben a sztárok eredeti foglalkozásaival!

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