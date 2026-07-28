Július 27.budapestrekordszélrekord
Tudomány

Megdőlt a budapesti szélrekord hétfőn

Varga Jennifer / 24.hu
A Duna alacsony vízállása 2026. július 25-én Budapesten.
admin Lányi Örs
2026. 07. 28. 11:31
Varga Jennifer / 24.hu
A Duna alacsony vízállása 2026. július 25-én Budapesten.

2026. július 27-én Budapest János-hegyi állomásán a kora délutáni viharos szélben megdőlt a fővárosi legnagyobb széllökés napi rekordja: 23,6 m/s-os (85 km/h-s) széllökést mértek, írja a HungaroMet.

Korábban ezen a napon szintén a János-hegyen 2019-ben 23,1 m/s-ot (83 km/h-t) mértek.

A szélsőségek válogatása és ellenőrzése a mérések kezdete óta tart, ennek ellenére előfordulhat, hogy a bemutatottnál szélsőségesebb értékek is bekövetkeztek, vagy esetleg hibás érték maradt az adatok között. Ez különösen a XX. század első felére igaz, amely időszakról túlnyomó részben csak kéziratos formában vannak adatok.

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