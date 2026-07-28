Adam Sandler lánya főszereplő lesz: saját filmet kapott a 17 éves Sunny

Sunny Sandler, Adam Sandler 17 éves lánya filmfőszerepet kapott: a Netflixen augusztusban debütáló Don’t Say Good Luck című dramedyben fog játszani, amelyben egy gimis, színházmániás lányt alakít majd.

A sztori szerint Sandler Sophie-ja egy iskolai színdarab meghallgatására készül, az összes szabadidejét erre teszi fel. Végül a meghallgatás előtt véletlenül kihangosított telefonhívás fültanúja lesz: ekkor tudja meg, hogy édesanyja újra rákos. A felnövéstörténet-központú film a hír okozta kihívásokról szól.

Érdekesség, hogy Adam Sandler is a producerek közt van, korábban már dolgoztak együtt a Ne merészelj eljönni a bát micvámra című vígjátékon.