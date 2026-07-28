adam sandlernetflixsunny sandler
Kultúra

Adam Sandler lánya főszereplő lesz: saját filmet kapott a 17 éves Sunny

Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 28. 10:46
Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Sunny Sandler, Adam Sandler 17 éves lánya filmfőszerepet kapott: a Netflixen augusztusban debütáló Don’t Say Good Luck című dramedyben fog játszani, amelyben egy gimis, színházmániás lányt alakít majd.

A sztori szerint Sandler Sophie-ja egy iskolai színdarab meghallgatására készül, az összes szabadidejét erre teszi fel. Végül a meghallgatás előtt véletlenül kihangosított telefonhívás fültanúja lesz: ekkor tudja meg, hogy édesanyja újra rákos. A felnövéstörténet-központú film a hír okozta kihívásokról szól.

Érdekesség, hogy Adam Sandler is a producerek közt van, korábban már dolgoztak együtt a Ne merészelj eljönni a bát micvámra című vígjátékon.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Indulatok és bekiabálások a Parlamentben, Magyar keményen kiosztotta a fideszeseket, döntöttek a vagyonvisszaszerzési hivatalról
Annyira figyelte a rendőröket egy menekülő férfi Kelenföldön, hogy rögtön nekiszaladt egy hirdetőtáblának
Kvíz: Melyik állítás igaz a legnépszerűbb magyar hírességekre?
Ha ez az öngól nem fogadási csalás, akkor semmi
„Ha már úgyis bevisznek, miért nem szívhatom el?” – üvegpipák, palackgyűjtés és hétköznapi félelem Józsefvárosban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik