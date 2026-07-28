Ha ez az öngól nem fogadási csalás, akkor semmi

Vasárnap este a Real Frontera az Urena csapatát fogadta a venezuelai másodosztály 19. fordulójában, és végül a vendégek 5-1-es győzelmet arattak.

Ehhez kellett az is, hogy a hazaiak az első félidőben 3-0-s hátrányba kerüljenek, a második találat pedig kifejezetten bizarr körülmények között esett: Sergio Avellaneda kapus egy letámadás során pánikba esett, és a saját kapujába rúgta a labdát.

INSÓLITO el autogol del portero Sergio Avellaneda de Real Frontera en la Liga Futve 2 hace minutos. pic.twitter.com/GudSeYUuMw — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) July 25, 2026

Legalábbis ez a hivatalos verzió – a videó láttán mindenki döntse el, mi is történt valójában.