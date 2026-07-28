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Foci

Ha ez az öngól nem fogadási csalás, akkor semmi

24.hu
2026. 07. 28. 03:33
Egészen elképesztő öngól született a venezuelai labdarúgás másodosztályában: Sergio Avellaneda találata annyira szándékosnak tűnik, hogy felmerül a kérdés, hogy vajon volt-e mögötte valami fogadási csalás.

Vasárnap este a Real Frontera az Urena csapatát fogadta a venezuelai másodosztály 19. fordulójában, és végül a vendégek 5-1-es győzelmet arattak.

Ehhez kellett az is, hogy a hazaiak az első félidőben 3-0-s hátrányba kerüljenek, a második találat pedig kifejezetten bizarr körülmények között esett: Sergio Avellaneda kapus egy letámadás során pánikba esett, és a saját kapujába rúgta a labdát.

Legalábbis ez a hivatalos verzió – a videó láttán mindenki döntse el, mi is történt valójában.

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