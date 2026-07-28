Benzinnel lelocsolta, majd felgyújtotta barátját

Az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita hevében benzinnel leöntötte, majd felgyújtotta barátját – írta sajtóközleményében a főügyészség.

Elfajult a veszekedés

Az eset még 2024. június 6-án történt: ekkor italozott együtt a sértett és a vádlott – akik gyerekkoruk óta barátok voltak – egy helyi kocsmában. A zárást követően a sértett házában folytatták az italozást, ahol vita alakult ki közöttük. Ennek hevében a sértett pofon vágta az erősen ittas állapotú vádlottat, aki erre annyira feldühödött, hogy a szobában lévő benzines flakon tartalmát a földön ülő sértettre locsolta, majd egy öngyújtóval meggyújtotta.

A férfi ruhája azonnal lángra kapott. A sértett megpróbálta a tüzet a kezével eloltani, illetve az égő ruhát levenni. Közben a vádlott felkapott egy vízzel teli vödröt, és leöntötte vele a sértettet, amivel megfékezte a lángokat. A történtek után azonban segítségnyújtás helyett a hátsó ablakon keresztül távozott, és elfogásáig bujkált.

Nem sokon múlott, hogy túlélte

A sértetthez – aki a bántalmazás következtében testfelületének mintegy 55 százalékát érintő égési sérüléseket szenvedett – a szomszédok hívtak mentőt. Életveszélyes állapotban került kórházba, ahol meg tudták menteni az életét.

A vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletének bűntette miatt ítélték el: 12 év fegyházbüntetés és 10 év közügyektől való eltiltást kapott.

Az ítélet ellen a vádlott és védője eltérő jogi minősítés megállapítása, valamint enyhébb büntetés kiszabása érdekében jelentettek be fellebbezést, az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt majd.