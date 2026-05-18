Mocsai Lajos az elbukott vb-selejtezős párharcról: A válogatott jövője kérdéseket vet fel

A magyar válogatott játékosai a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben játszott Magyarország - Szerbia visszavágó mérkőzés után a One Veszprém Arénában 2026. május 17-én. A mérkőzést a magyar válogatott nyerte 31-30-ra, de 61-60-as összesítéssel Szerbia jutott ki az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
2026. 05. 18. 14:39
Hiába nyert hazai pályán 31-30-ra, összesítésben egy góllal elveszítette a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt a magyar férfi kézilabda-válogatott, ami azt jelenti, hogy 2015 óta először nem sikerült kiharcolni a részvételt a tornán – a pályán legalábbis, mert a szabadkártyában még bízhat a csapat.

A Metropolnak a korábbi szövetségi kapitány, a Nemzeti Kézilabda Akadémia sporttudományos és szakmai főigazgatója, Mocsai Lajos azt mondta az okok kapcsán, hogy elsősorban az átlövők eredményessége és a kapusok teljesítménye maradt el a várttól – Palasics Kristófnak és Bartucz Lászlónak a párharc során összesen 13 védés jött össze, miközben a túloldalon Dejan Milosavljevnek 19 hárítása volt a párharc során.

Hiányzott az átütőerő a támadójátékból, a technikai hibák száma jelentős volt, az elrontott büntetőkről nem is beszélek. Szerbia alaposan kielemezte, „megtanulta” a mieink játékát, és ez döntött. Mindenesetre a válogatott jövője kérdéseket vet fel, miként és kivel lehetséges újra jegyzett csapatot kiállítani, erre a szövetségi vezetőknek kell válaszolnia

– mondta Mocsai.

A 2027-es világbajnokság olimpiai kvalifikációs torna, ezért is lett volna fontos a kijutás. Két szabadkártyát még kiosztanak addig, ebben reménykedik a magyar válogatott, illetve a 2028-as Los Angeles-i olimpiára kijuthat a csapat a következő Európa-bajnokságról is: az aranyérmes – amennyiben az Eb-t a világbajnok nyeri meg, akkor az ezüstérmes – szintén részt vehet a játékokon, a tornáról pedig további két válogatott – amely korábban közvetlenül nem kvalifikált, vagy nem szerzett részvételi jogot a selejtezőre – ugyancsak ott lehet a kvalifikációs tornák egyikén.

Az elmúlt években nagyon jó tornákat vívtunk, tehát akár meg is adhatják ezt nekünk, de pillanatnyilag nem erre kell gondolni, hanem át kell gondolni, mi történt. Össze kell tartanunk, és felül kell kerekednünk ezen a pillanaton

mondta az M4-nek a szabadkártya kapcsán Chema Rodríguez szövetségi kapitány.

Az előző öt vébén négy alkalommal is negyeddöntőig jutott a csapat, amelynek a legjobb helyezése ebben az időszakban egy ötödik hely volt 2021-ben. 1938 óta rendeznek világbajnokságokat, a jövő évi lesz a 30., az első kettőn még nem vett részt Magyarország, összességében pedig ez az ötödik alkalom, hogy nem sikerült a pályán kiharcolni a részvételt.

