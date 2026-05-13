Varga Barnabás megsérült, a félidőben le kellett cserélni

A mérkőzésen Varga Barnabás az athéniak kezdőcsapatában kapott helyet, ám ahogy a Gazzetta.gr portál írta, a félidőben kényszerből le kellett cserélni. A támadó a 38. percben, egy légi párbaj után fájdalmat érzett a bordáiban, és ugyan végig játszotta a félidőt, a szünetben Marko Nikolic edző a 26 éves osztrák Robert Ljubisicet küldte be a helyére.

A lap szerint egyelőre kérdés, hogy Varga készen áll-e a vasárnapi, Olympiakosz elleni mérkőzésre.

A csatár meghívást kapott Marco Rossitól a június 5-i, finnek, illetve a június 9-i, kazahok elleni összecsapásra, három hét minden bizonnyal elég lesz számára a felépüléshez.

Érdekesség, hogy a legutóbbi, szlovének és görögök elleni összecsapásokon sem játszhatott, akkor a Kifiszia elleni bajnokin sérült meg, és akkor is a félidőben kellett lecserélni.