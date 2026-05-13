Győzött a ManCity, így nem szakadt le az Arsenaltól

Manchester City's Ghanaian midfielder #42 Antoine Semenyo jumps a challenge from Crystal Palace's US defender #26 Chris Richards during the English Premier League football match between Manchester City and Crystal Palace at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on May 13, 2026.
Antoine Semenyo szerezte a ManCity első gólját
2026. 05. 13. 22:58
Hazai pályán 3-0-s győzelmet aratott a Manchester City a Crystal Palace ellen a Premier League 31. fordulójából elhalasztott mérkőzésen, így tartja a lépést a listavezető Arsenal mögött.

A City a 32. percben szerzett vezetést, amikor a kapunak háttal álló Foden sarokkal adott gólpasszt Semenyónak (1-0), ezt nyolc perccel később Marmoush megduplázta, aki ugyancsak Foden passzát lőtte a kapuba (2-0).

A 3-0-s végeredményt a 84. percben Savinho állította be.

Győzelmével a hazaiak 77 ponttal állnak a második helyen, hátrányuk két pont a listavezető Arsenal mögött.

A londoniak a hétvégén a Burnley-t fogadják, egy héttel később pedig a Crystal Palace otthonában zárják a szezont, míg a manchesteriek a Bournemouth után az Aston Villa ellen lépnek pályára.

Premier League, a 31. fordulójából elhalasztott mérkőzés

Manchester City – Crystal Palace 3-0 (2-0)
gól: Semenyo (32.), Marmoush (40.), Savinho (84.)

 

Az állás:
1. Arsenal 36 24 7 5 68-26 79 pont
2. Manchester City 36 23 8 5 77-32 77
3. Manchester United 36 18 11 7 63-48 65
4. Liverpool 36 17 8 11 60-48 59
5. Aston Villa 36 17 8 11 50-46 59
6. Bournemouth 36 13 16 7 56-52 55
7. Brighton 36 14 11 11 52-42 53
8. Brentford 36 14 9 13 52-49 51
9. Chelsea 36 13 10 13 55-49 49
10. Everton 36 13 10 13 46-46 49
11. Fulham 36 14 6 16 44-50 48
12. Sunderland 36 12 12 12 37-46 48
13. Newcastle United 36 13 7 16 50-52 46
14. Leeds United 36 10 14 12 48-53 44
15. Crystal Palace 36 11 11 14 38-47 44
16. Nottingham Forest 36 11 10 15 45-47 43
17. Tottenham Hotspur 36 9 11 16 46-55 38
18. West Ham United 36 9 9 18 42-62 36
19. Burnley 36 4 9 23 37-73 21 – kiesett
20. Wolverhampton Wanderers 36 3 9 24 25-66 18 – kiesett

Kémbotrány rengeti meg az angol futballt – vajon a feljutásért zajló versenyre is hatással lesz?
Nem várt esemény zaklatta fel az angol labdarúgó-társadalmat, a feljutásért zajló rájátszás egyik elődöntője után pedig csak sokasodnak a kérdések.
