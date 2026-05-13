Győzött a ManCity, így nem szakadt le az Arsenaltól

A City a 32. percben szerzett vezetést, amikor a kapunak háttal álló Foden sarokkal adott gólpasszt Semenyónak (1-0), ezt nyolc perccel később Marmoush megduplázta, aki ugyancsak Foden passzát lőtte a kapuba (2-0).

A 3-0-s végeredményt a 84. percben Savinho állította be.

Győzelmével a hazaiak 77 ponttal állnak a második helyen, hátrányuk két pont a listavezető Arsenal mögött.

A londoniak a hétvégén a Burnley-t fogadják, egy héttel később pedig a Crystal Palace otthonában zárják a szezont, míg a manchesteriek a Bournemouth után az Aston Villa ellen lépnek pályára.

Premier League, a 31. fordulójából elhalasztott mérkőzés Manchester City – Crystal Palace 3-0 (2-0)

gól: Semenyo (32.), Marmoush (40.), Savinho (84.) Az állás:

1. Arsenal 36 24 7 5 68-26 79 pont

2. Manchester City 36 23 8 5 77-32 77

3. Manchester United 36 18 11 7 63-48 65

4. Liverpool 36 17 8 11 60-48 59

5. Aston Villa 36 17 8 11 50-46 59

6. Bournemouth 36 13 16 7 56-52 55

7. Brighton 36 14 11 11 52-42 53

8. Brentford 36 14 9 13 52-49 51

9. Chelsea 36 13 10 13 55-49 49

10. Everton 36 13 10 13 46-46 49

11. Fulham 36 14 6 16 44-50 48

12. Sunderland 36 12 12 12 37-46 48

13. Newcastle United 36 13 7 16 50-52 46

14. Leeds United 36 10 14 12 48-53 44

15. Crystal Palace 36 11 11 14 38-47 44

16. Nottingham Forest 36 11 10 15 45-47 43

17. Tottenham Hotspur 36 9 11 16 46-55 38

18. West Ham United 36 9 9 18 42-62 36

19. Burnley 36 4 9 23 37-73 21 – kiesett

20. Wolverhampton Wanderers 36 3 9 24 25-66 18 – kiesett