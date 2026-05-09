Török bajnoki címet nyert Sallai Roland a Galatasarayjal

A magyar válogatott szélsője a török klubnál megszokott jobb oldali védő pozícióban végigjátszotta a mérkőzést. Csapata kétszer is hátrányba került, de a két egyenlítést követően a 88. és 95. percben újabb gólokkal tette magabiztossá a győzelmet.

Sallai Roland 2024 őszén került a klubhoz, a mostani szezonban 28 mérkőzésen lépett pályára a török élvonalban, ezeken egy gólt szerzett, de sokszor hátvédet játszott.