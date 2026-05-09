Török bajnoki címet nyert Sallai Roland a Galatasarayjal

Sallai Roland és Dogukan Sinik a Galatasaray-Antalyaspor mérkőzésen.
2026. 05. 09. 22:02
A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray 4-2-re legyőzte a kieső helyen álló Anatalysport a török labdarúgó-bajnokság 33., utolsó előtti fordulójában, amivel megszerezte a bajnoki címet.

A magyar válogatott szélsője a török klubnál megszokott jobb oldali védő pozícióban végigjátszotta a mérkőzést. Csapata kétszer is hátrányba került, de a két egyenlítést követően a 88. és 95. percben újabb gólokkal tette magabiztossá a győzelmet.

Sallai Roland 2024 őszén került a klubhoz, a mostani szezonban 28 mérkőzésen lépett pályára a török élvonalban, ezeken egy gólt szerzett, de sokszor hátvédet játszott.

