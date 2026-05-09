Willi Orbán látványos gólt fejelt, bronzérmes az RB Leipzig

Nem volt könnyű dolga a hazai együttesnek, de még pont a szünet előtt vezetst szerzett Xaver Schlager, amitől egy kicsit megnyugodhattak a lipcseiek. Térfélcsere után tíz perccel jött el a magyar védő nagy pillanata, David Raum szögletéből a kapunak háttal talált be, egy bravúros fejessel.
Később szépíteni tudtak ugyan a vendégek, de ez a lényegen nem változtat, az RB Leipzig harmadik helyen zárja a Bundesligát. Gulácsi Péter egyébként a kispadról nézte végig a mérkőzést.
A Leverkusen csodával juthat BL-be
A Stuttgart hazai pályán hatalmas rangadót nyert, ugyanis 3-1-re legyőzte a Leverkusent, amivel fellépett a negyedik helyre. Ez Bajnokok Ligáját érhet, de szintén 61 pontos a Hoffenheim, amely rosszabb gólkülönbsége miatt ötödik, pedig 1-0-ra legyőzte a Werder Brement.
Az Augsburg is nyert szombaton 3-1-re a Borussia Mönchengladbach ellen, de ez az eredmény nem befolyásolta a tabella érdemi részét.
Eredmények – Bundesliga, 33. forduló
FC Augsburg-Borussia Mönchengladbach 3-1 (2-0)
TSG 1899 Hoffenheim-Werder Bremen 1-0 (1-0)
RB Leipzig-St. Pauli 2-1 (1-0)
VfB Stuttgart-Bayer Leverkusen 3-1 (2-1)
pénteken játszották:
Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt 3-2 (2-1)
vasárnap játsszák:
Hamburger SV-SC Freiburg 15.30
1. FC Köln-1. FC Heidenheim 17.30
FSV Mainz 05-Union Berlin 19.30