bundesligasportfocilabdarúgás
Foci

Willi Orbán látványos gólt fejelt, bronzérmes az RB Leipzig

Willi Orbánék gólöröme.
Jan Woitas/picture alliance via Getty Images
Willi Orbánék gólöröme.
24.hu
2026. 05. 09. 17:35
Willi Orbánék gólöröme.
Jan Woitas/picture alliance via Getty Images
Willi Orbánék gólöröme.
Az RB Leipzig labdarúgócsapata szombaton 2-1-re legyőzte a kiesés elől menekülő St. Paulit, ezzel pedig biztosította harmadik helyét a német élvonalban.

Nem volt könnyű dolga a hazai együttesnek, de még pont a szünet előtt vezetst szerzett Xaver Schlager, amitől egy kicsit megnyugodhattak a lipcseiek. Térfélcsere után tíz perccel jött el a magyar védő nagy pillanata, David Raum szögletéből a kapunak háttal talált be, egy bravúros fejessel.

Később szépíteni tudtak ugyan a vendégek, de ez a lényegen nem változtat, az RB Leipzig harmadik helyen zárja a Bundesligát. Gulácsi Péter egyébként a kispadról nézte végig a mérkőzést.

A Leverkusen csodával juthat BL-be

A Stuttgart hazai pályán hatalmas rangadót nyert, ugyanis 3-1-re legyőzte a Leverkusent, amivel fellépett a negyedik helyre. Ez Bajnokok Ligáját érhet, de szintén 61 pontos a Hoffenheim, amely rosszabb gólkülönbsége miatt ötödik, pedig 1-0-ra legyőzte a Werder Brement.

Az Augsburg is nyert szombaton 3-1-re a Borussia Mönchengladbach ellen, de ez az eredmény nem befolyásolta a tabella érdemi részét.

Eredmények – Bundesliga, 33. forduló

FC Augsburg-Borussia Mönchengladbach 3-1 (2-0)

TSG 1899 Hoffenheim-Werder Bremen 1-0 (1-0)

RB Leipzig-St. Pauli 2-1 (1-0)

VfB Stuttgart-Bayer Leverkusen 3-1 (2-1)

pénteken játszották:

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt 3-2 (2-1)

vasárnap játsszák:

Hamburger SV-SC Freiburg 15.30

1. FC Köln-1. FC Heidenheim 17.30

FSV Mainz 05-Union Berlin 19.30

Ajánlott videó

Az űrfocit játszó Bayern is meghajolt: a PSG-nek van az egyik legmodernebb, legkomplexebb csapatjátéka

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter a Kossuth téren: Nem csak az országot, engem is megváltoztattatok
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik