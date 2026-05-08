Balhé a Real Madridnál: megszólalt Valverde

A Real Madrid idén már nem nyerhet trófeát, ennél fogva a klubnál rendkívül feszült a hangulat és egyre erősödő széthúzás jellemzi az öltözőt. Ennek egyik kisülése, vagy ha úgy tetszik bizonyítéka a szerdai és csütörtöki edzés, illetve öltözői balhé, amely végén Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde úgy összakapott, hogy az uruguayi középpályást egy, az arcán esett sérülés miatt kórházba kellett szállítani. A kiszivárgott ügy miatt José Ángel Sánchez vezérigazgató részvételével tartottak rendkívüli értekezletet az öltözőben, amely után fegyelmi eljárást indítottak mindkét játékos ellen.

Ezt követően csütörtök este Valverde egy, az Instagram-oldalán megjelent posztban reagált a történtekre.

A Real csapatkapitánya a versenyterhelés okozta fáradtságra és a csapat szereplése miatti frusztrációra fogta az összetűzért, amelyet azzal bagatelizált, hogy

Egy átlagos öltözőben előfordulhatnak ilyen dolgok, és általában belső keretek között rendezik őket anélkül, hogy a nyilvánosság tudomására jutnának. Nyilvánvaló, hogy itt valaki pletykákat terjeszt, és egy trófea nélküli idényben, amikor a Real Madrid folyamatosan a figyelem középpontjában van, minden fel van fújva.

Valverde szerint Tchuaméni egyszer sem ütötte meg, ahogy ő sem ütötte meg a kameruni származású francia válogatott középpályást. Úgy fogalmazott:

Megértem, hogy mindenkinek könnyebb azt gondolni, hogy szándékosan és ököllel estünk egymásnak, de ez nem igaz. A helyzet miatti haragom és a csalódottság, amit az okoz, hogy látom, hogyan küzdünk néhányan az idény végéig, és mindent beleadunk, odáig sodort, hogy összevesztem egy csapattársammal.

Valverde természetesen őszintén sajnálja a kialakult helyzetet, főképp azt, amin emiatt most keresztülmennek, ami rontja a hírnevét.