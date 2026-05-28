Jogszerű volt a Sztárbox miatt kiszabott tízmilliós bírság

Varga Jennifer / 24.hu
2026. 05. 28. 10:31
A Fővárosi Ítélőtábla jogosnak találta a büntetést.

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú, jogerős ítéletben mondta ki, hogy jogszerű volt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa által a Sztárbox egyik adása miatt az RTL-re kirótt bírság.

A 2023. november 5-én sugárzott műsor miatt 2024 februárjában szabtak ki a csatornára tízmilliós bírságot, „a műsorszámot ugyanis az erőszakos jelenetek miatt 16 éven aluliaknak nem ajánlott jelöléssel kellett volna ellátni, és ennek megfelelően csak 21 óra után lett volna közzétehető.” Az ügy végére most került pont, amikor jogerősen is kimondták: jogosan járt a bírság.

Az NMHH emellett két másik ügyben is vizsgálódik:

  • a Hegyvidék Rádió 2026. február 10. és 2026. március 16. között megsértette a hatósági szerződésében rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására és a megszakítás nélküli médiaszolgáltatás végzésére vonatkozó kötelezettségét, ezért a testület a Hegyvidék Média Kft. médiaszolgáltatót figyelmeztette, és kötelezte a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve jogszerű magatartás tanúsítására;
  • bejelentés alapján vizsgálta az NMHH a cseh joghatóság alá tartozó AMC TV (Hungary) állandó médiaszolgáltatáson 2026. április 5-én 9 óra 6 perces kezdettel sugárzott Az 57-es utas című műsorszámot a klasszifikációs rendelkezések érvényesülése szempontjából. A médiaszolgáltató korhatári kategóriába sorolás nélkül adta közre a filmet, ami a magyar szabályozás szerint formailag az I. korhatár-kategóriának (korhatárra való tekintet nélkül megtekinthető) felel meg, holott a műsorszám a hatósági ellenőrzés alapján az erőszakos jelenetek miatt a IV. korhatár-kategóriába tartozónak minősülne (tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott), és ennek megfelelően csak 21 órát követően lehetett volna közzétenni. Az NMHH értesítette a cseh médiahatóságot (RRTV) a vélelmezett jogsértésről, egyúttal felkérte a szükséges intézkedések megtételére.
