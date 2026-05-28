Egy év két hónapot kértek a férfire, aki egy ötéves kisfiúval együtt lopott el egy kocsit Sülysápon

Egy ötéves kisfiúval együtt loptak el februárban egy autót Sülysápon. Amíg apuka bevitte a kisebbik gyermekét a bölcsődébe, addig az óvodás gyermeke a hátsó ülésen várt rá. Mire azonban az apa visszaért, sem a gyermek, sem pedig járó motorral otthagyott autó nem volt sehol. A Nagykátai Járási Ügyészség lopás vétsége és más bűncselekmények miatt állítja bíróság elé a húsz éves szentmártonkátai elkövetőt.

Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt felelte, hogy 1 év 2 hónap börtönbüntetést, és 2 év közügyektől eltiltást kértek a vádlottra előkészítő ülésen történő beismerés esetére.

A vádirat szerint a Nagykáta közeli településen élő, büntetett előéletű férfi reggel megjelent a sülysápi bölcsődénél. Egy apuka éppen ekkor vitte be a bőlcsibe a kisebbik gyermekét. Amíg bement a kicsivel az intézménybe, a kocsit járó motorral a bölcsőde előtt hagyta. Az ötöves kisfia pedig a hátsó ülésen várta, hogy visszatérjen az apukája.

Kitette a gyereket egy úri üzlet előtt

A terhelt gyorsan beült a kocsiba és azzal a helyszínről elhajtott. Miután a tolvaj észlelte, hogy a kocsiban egy kisfiú ül, kitette őt egy úri üzlet közelében. A gyereket egy járókelő kísérte el a közeli bolthoz. A férfi lebukásának elkerülése miatt levette gépkocsi rendszámait, majd Újszászra ment.

A férfi már korábban is vitt el kocsit azért, mert azt használni szerette volna. Az elmúlt fél évben két alkalommal vitt el különböző helyekről autókat, amelyeket később hátrahagyott. Továbbá egy esetben az elvitt járművet el is adta.

Az ügyész lapunknak azt mondta, hogy a vádlott elismerte a bűncselekmények elkövetését, egyedül azt a lopási cselekményt nem ismeri el, amikor el is adta a kocsit. Elmondása szerint ezt az autót is csak használni akarta, és otthagyni valahol az út szélén, ha kifogyott belőle a benzin, vagy odaért vele, ahova akart.

Az ügyészség 1 év két hónap börtönbüntetést kért a több rendbeli jármű önkényes elvételének bűntettével és lopás vétségével, valamint egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével is vádolt férfira.

