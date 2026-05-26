Algyő polgármestere lemond, ha csökkentik a fizetését

Az algyői polgármester lemond, ha csökkentik a fizetését, árulta el a városvezető az RTL Híradónak.

Vezetőként, munkáltatóként kevesebbet fogok keresni, mint a munkavállalók. Őszinte leszek, én ezt nem fogom csinálni

– mondta az 5300-as lélekszámú, Csongrád-Csanád vármegyei nagyközség független polgármestere, Molnár Áron, aki idáig bruttó 1,7 millió forintot keresett.

A dél-alföldi, 5600-as lélekszámú Kamut polgármestere bruttó 1,1 milliót keres havonta. A független Vetési Erika szerint azt a bért kapják, ami ehhez a pozícióhoz méltó, és az elvégzett munkáért megfelelő érték.

Ezzel szemben Kovács Gergely hegyvidéki, kutyapártos polgármester szerint túl magas az illetményük, de a Tisza-kormány által tervezett csökkentést is sokallja. A fővárosi kerületek és megyei jogú városok polgármestereit a hatályos jogszabályok alapján bruttó 3,1 millió forint illeti meg.

Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nak adott interjújában beszélt arról, hogy csökkentik a kormánytagok, országgyűlési képviselők és polgármesterek fizetését. A kormányfő bére bruttó 3,8 millió lesz, míg Orbán Viktor bruttó 7,8 millió forintot kapott.