Már a szezon vége előtt elkezdte elhajtani légiósait a DVTK labdarúgócsapata

Aboubakar Keita, a Diósgyõr és Oláh Bálint a Kisvárda játékosa.
2026. 05. 06. 15:43
A Diósgyőri VTK hivatalos oldalán jelentette be, hogy felbontotta két labdarúgója, Aboubakar Keita és Anderson Esiti szerződését.

A biztos kieső DVTK nem kapna érdemi anyai támogatást a másodosztályban, ha légiósokat alkalmaz, így várható volt, hogy nyáron nagy kiárusítás lesz a csapatnál. Úgy fest, az idény végét sem várja meg a klub, mert két külföldi középpályásáról is elköszönt.

Anderson Esiti 2025 nyarán igazolt Diósgyőrbe, 17 mérkőzésen lépett pályára, de nem tudott meghatározó játékossá válni. Keita szintén nyáron igazolt a DVTK-hoz, miután összerúgta a port a Nyíregyházával. Neki 23 tétmeccs jutott, de nem tudott segíteni a csapatának ő sem.

Korábban Ivan Saponjicstól is elköszönt a miskolci futballcsapat, de még további távozókra lehet számítani a következő hónapokban.

