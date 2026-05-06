Már a szezon vége előtt elkezdte elhajtani légiósait a DVTK labdarúgócsapata

A biztos kieső DVTK nem kapna érdemi anyai támogatást a másodosztályban, ha légiósokat alkalmaz, így várható volt, hogy nyáron nagy kiárusítás lesz a csapatnál. Úgy fest, az idény végét sem várja meg a klub, mert két külföldi középpályásáról is elköszönt.

Anderson Esiti 2025 nyarán igazolt Diósgyőrbe, 17 mérkőzésen lépett pályára, de nem tudott meghatározó játékossá válni. Keita szintén nyáron igazolt a DVTK-hoz, miután összerúgta a port a Nyíregyházával. Neki 23 tétmeccs jutott, de nem tudott segíteni a csapatának ő sem.

Korábban Ivan Saponjicstól is elköszönt a miskolci futballcsapat, de még további távozókra lehet számítani a következő hónapokban.