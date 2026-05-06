„Az otthonunkban lett újra megalázva az Újpest” – bojkottálják az ultrák az utolsó bajnokit

Közleményt adtak ki az újpesti ultrák azt követően, hogy a csapat hazai pályán, egy botrány miatt percekig félbeszakított meccsen 5–0-ra kikapott a Ferencvárostól, amelyben azt írták, hogy bocsánatkérést vártak, illetve jelezték, hogy bojkottálják a szezonzáró bajnokit.

„Az első szó, amelynek egy ilyen gyalázatos teljesítmény után el kellene hangoznia a klub részéről, az a bocsánat. Bocsánat a kilátogató 10.000 újpestitől és bocsánat mindazoktól, akik a televízió előtt követték a mérkőzést, amiért a szurkolók bizalmát egy ilyen elfogadhatatlan teljesítménnyel hálálták meg. Még ennyit sem kaptunk…” – áll a bejegyzésben.

Hazai pályán, az otthonunkban lett újra megalázva Újpest és klubunk. Ez nem csak egy vereség volt a sok közül… ez szégyen és gyalázat volt ismét, amit már nem tudtak az emberek benyelni

– írták.

Azzal folytatódik a közlemény, hogy a szurkolók emelt fővel távozhatnak, beletették a kellő munkát, és az Újpest–Ferencváros egyelőre csak miattuk nevezhető derbinek. Ők a következő szezon rangadójára ugyanúgy készülnek, és ugyanúgy várnak mindenkit a lelátóra, mert újpesti újpestinek nem ellensége, mindenki biztonságban lesz.

Ugyanakkor a szezonzárón, Debrecenben már nem lesz jelen a tábor.

Számunkra ezzel a meccsel véget ért a szezon a lelátón. Közös meccsnézésre fogunk benneteket invitálni, aminek a részleteivel később jelentkezünk – zárul a közlemény.