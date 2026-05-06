Még a világbajnokságon is eltiltást kapott a Vinícius Júniornak beszóló focista

2026. 05. 06. 16:37
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) a világbajnokság alatt is figyelembe veszi a Benfica argentin játékosának, Gianluca Prestianninak az eltiltását.

Az argentin labdarúgó a február 17-i Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzésen került fókuszba, amikor szóváltásba keveredett a Real Madrid támadójával, Vinícius Júniorral. Prestianni a vita során eltakarta mezével a száját és úgy mondott valamit, ami a spanyol csapat játékosai szerint rasszista inzultus volt.

A mérkőzésen nem állították ki, de az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) hat mérkőzésre eltiltotta saját mérkőzéseiről. Ez bővült ki a válogatott mérkőzésekre is, mivel a FIFA kódexe megegyezik az európai szövetségével. Ez azt jelenti egyben, hogy ha bekerül a világbajnoki keretbe Prestianni, akkor az első két találkozón nem játszhat.

Érdekesség, hogy a történtek hatására a FIFA úgy döntött, hogy a világbajnokságon automatikusan piros lap jár azért, ha valaki eltakarja a száját és úgy reklamál. Argentína június 16-án kezdi meg világbajnoki szereplését a J csoportbeli ellenfele, Algéria ellen, majd találkozik még Ausztriával és Jordániával.

Gianluca Prestianni a mezével eltakarja a száját, miközben odaszól Viníciusnak.
Provokáció? Rasszizmus? A Benfica–Real meccs botránya a futballt irányítók tehetetlenségére is rámutat
Viharos az utóélete a FIFA diszkriminációellenes protokolljának megfelelően 10 percre félbeszakított Benfica–Real BL-mérkőzésnek. A kedden történtek pedig rámutatnak egy szinte megoldhatatlan problémakörre.

