bajnokok ligájalabdarúgásmarc pubillsport
Foci

Öt Arsenal-játékosnak akart nekimenni a madridi védő, kapott egy pofont

Marc Pubillt úgy kellett odébb rángatni, nehogy eldurvuljon a helyzet.
Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images
Marc Pubillt úgy kellett odébb rángatni, nehogy eldurvuljon a helyzet.
admin Futó Csaba
2026. 05. 06. 11:30
Marc Pubillt úgy kellett odébb rángatni, nehogy eldurvuljon a helyzet.
Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images
Marc Pubillt úgy kellett odébb rángatni, nehogy eldurvuljon a helyzet.

Rendkívül feszült volt az Arsenal és az Atlético Madrid Bajnokok Ligája-elődöntőjének hajrája, és a lefújás után sem csillapodtak a kedélyek. Az idegenbeli 1–1-es döntetlent követően a londoniak egy hazai 1–0-val harcolták ki a helyüket a budapesti döntőben, majd a hármas sípszót követően a csapat játékosai a pályán kezdtek ünneplésbe.

Volt egy ötösfogat, amely egymásba kapaszkodva ugrált a pálya közepén, mire odasétált hozzájuk Marc Pubill, az Atlético játékosa valamit beszólt, miközben meglökte egyiküket. Gabriel Jesusnak sem kellett több, pofon vágta Pubillt.

A madridi védő alighanem revansot vett volna, de honfitársa, az Arsenalt erősítő Christian Mosquera egyből ott termett, és odébb tessékelte, majd Declan Rice is megérkezett, hogy lenyugtassa Pubillt.

Az Arsenal 20 év után jutott be a BL-döntőbe, miközben a bajnoki cím legnagyobb esélyese Angliában. Az Atlético Madrid ebben a szezonban trófea nélkül marad: a BL-ben az elődöntő volt a végállomás, a Király Kupa döntőjét elveszítette a csapat, amely a bajnokságban csak a negyedik helyen áll.

Kapcsolódó
Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője az Arsenal elleni meccsen.
„Elég egyértelmű helyzet volt” – Simeone hiányolt egy tizenegyest, de nem akar bírózni
Az Arsenalt és Mikel Artetát méltatta az argentin vezetőedző.

Ajánlott videó

„A tudomány mai állása szerint halottnak kellene lennie” – törött csigolyával halmozta a bravúrokat a náci ejtőernyős Angliában

Friss

Népszerű

Összes
Tökélyre vitték a haszonmaximálást, most teljes a bizonytalanság a Balásy-birodalomban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik