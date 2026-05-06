Öt Arsenal-játékosnak akart nekimenni a madridi védő, kapott egy pofont

Rendkívül feszült volt az Arsenal és az Atlético Madrid Bajnokok Ligája-elődöntőjének hajrája, és a lefújás után sem csillapodtak a kedélyek. Az idegenbeli 1–1-es döntetlent követően a londoniak egy hazai 1–0-val harcolták ki a helyüket a budapesti döntőben, majd a hármas sípszót követően a csapat játékosai a pályán kezdtek ünneplésbe.
Volt egy ötösfogat, amely egymásba kapaszkodva ugrált a pálya közepén, mire odasétált hozzájuk Marc Pubill, az Atlético játékosa valamit beszólt, miközben meglökte egyiküket. Gabriel Jesusnak sem kellett több, pofon vágta Pubillt.
A madridi védő alighanem revansot vett volna, de honfitársa, az Arsenalt erősítő Christian Mosquera egyből ott termett, és odébb tessékelte, majd Declan Rice is megérkezett, hogy lenyugtassa Pubillt.
Az Arsenal 20 év után jutott be a BL-döntőbe, miközben a bajnoki cím legnagyobb esélyese Angliában. Az Atlético Madrid ebben a szezonban trófea nélkül marad: a BL-ben az elődöntő volt a végállomás, a Király Kupa döntőjét elveszítette a csapat, amely a bajnokságban csak a negyedik helyen áll.