Itt a fordulat: Szalah a pályán búcsúzhat el a Liverpool-szurkolóktól

Ez pozitív fordulat a történetben, miután vasárnap az egyiptomi válogatott igazgatója, Ibrahim Hasszan még combizomszakadást, és négyhetes kihagyást emlegetett.

A vizsgálatok azonban kimutatták, hogy nem szakadt el az egyiptomi klasszis combhajlítója, így várhatóan legkésőbb az utolsó fordulóban, a Brentford elleni bajnokin ismét pályára léphet – hogy elbúcsúzzon a liverpooli közönségtől.

Az már korábban kiderült, hogy Szalah kilenc szezon után távozik a Liverpooltól, amelynek 440 mérkőzésen szerzett 257 góljával ő harmadik legeredményesebb játékosa.

A 33 éves Szalah négyszer is gólkirálya volt a Premier League-nek, emellett két-két bajnoki címet és Ligakupát, valamint Bajnokok Ligáját, klubvilágbajnokságot, európai szuperkupát, FA-kupát és angol szuperkupát nyert a Poollal.

Az egyiptomi válogatottnál is fellélegezhetnek

Ebben az idényben klubjában 39 tétmeccsen szerepelt, ezeken 12-szer talált be, és kilenc gólpasszt adott. A mostani hír az egyiptomi válogatottnál is mosolyt csalhat az arcokra, mert így Szalahnak több ideje lesz formába lendülni a vébé előtt. Egyiptom Belgiummal, Új-Zélanddal és Iránnal szerepel azonos csoportban a nyári világbajnokságon.