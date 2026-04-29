Az MLSZ fiatalszabályához hasonló ötlettel állt elő a FIFA

Kern Martin, a Puskás Akadémia FC (b) és Dzsudzsák Balázs, a DVSC játékosa.
2026. 04. 29. 15:45
Egybehangzó sajtóinformációk szerint bevezetné a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, hogy legalább egy saját nevelésű, U21-es életkorú játékosnak végig pályán kell lennie a profi kluboknál.

A The Athletic beszámolója szerint a FIFA vezetősége befejezte a változtatással kapcsolatos egyeztetéseket, amit valamennyi kontinens elnöke támogatott. A változtatás célja, hogy a fiatal játékosok fejlődését elősegítsék. Ezenkívül a megbeszélések során szóba kerül a saját nevelésű játékos fogalmának meghatározása is, de ebben egyelőre nem történt előrelépés.

Hasonló szabályozásokra a világ számos pontján látunk példát, a Magyar Labdarúgó Szövetségnek is van fiatalszabálya, bár azt csak pénzügyi támogatásra használják. Amennyiben a FIFA megszavazná a változtatást, valamennyi profi ligának be kéne vezetnie, vagyis az NB I-ben sem maradna opcionális.

