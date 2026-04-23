A bírónak már le kellett volna fújnia a meccset, de így még pont jutott idő egy emlékezetes kapusgólra

Vaughn Ridley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
2026. 04. 23. 08:14
Sallói Dániel csapata, a Toronto FC a kapus, Luka Gavran fejesgóljával mentett pontot a Philadelphia Union elleni MLS-bajnokin.

A Philadelphia 3-2-re vezetett, és az ötperces ráadás már lepörgött, amikor a Toronto még vezethetett egy támadást, és Alonso Coello beadásánál Gavran emelkedett a legmagasabbra, fejesével pedig egy pontot megmentett a hazai csapat számára.

Sallói végigjátszotta a meccset, és 0-2-es állásnál az ő gólpassza után talált be Joshua Sargent.

A gólpassz 4:40-nél látható azt összefoglalóban:

Megvan Gazdag idei első gólja

Megszerezte idénybeli első bajnoki gólját Gazdag Dániel, a Columbus Crew magyar válogatott játékosa. Gazdag egy balról érkező beadást küldött a kapuba a 40. percben, ezzel szerzett vezetést a Columbus, amely végül 2-1-re verte az LA Galaxyt.

3:38-nál látható a gól:

A címvédő Inter Miami csodaszép gólokkal hozta el a három pontot a Real Salt Lake otthonából, a 82. percben a világbajnok Rodrigo de Paul csavart a bal felsőbe a 16-oson kívülről,

majd két perccel később a 39 éves Luis Suárez küldte ugyanoda a labdát egy bámulatos kapáslövéssel.

A hétközi forduló eredményei:

Így áll a Nyugati főcsoport:

És így a Keleti:

