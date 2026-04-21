„Nagyon jó volt újra találkozni a srácokkal” – meglepetésvendég a Fradi-edzésen

2026. 04. 21. 16:44
Az AEK Athén labdarúgócsapata ötpontos előnnyel vezeti a görög bajnokság rájátszásának felsőházát, legközelebb azonban csak másfél hét múlva lép pályára, akkor a Panathinaikosz vendégeként. A bajnoki szünetet kihasználva Varga Barnabás is szabadságra ment, a válogatott csatár első útja pedig a Ferencvároshoz vezetett.

„Nagyon jó volt újra találkozni a srácokkal, amikor aláírtam a görögökhöz, akkor nem is igazán tudtam elköszönni a Fraditól úgy, ahogy akartam. Öröm volt visszatérni egy kicsit, csütörtökig most Magyarországon leszek” – nyilatkozta a Fradi.hu portálnak.

A válogatott támadó a görög klubban sem tétlenkedik, 17 mérkőzésen 1218 percet töltött a pályán, hat gól és két gólpassz a mérlege.

Úgy fogalmazott, számottevő különbséget nem érzékelt a két bajnokság között, noha a játék azért minden szegmensében kicsit technikásabb, intenzitásban és fizikális oldalról nézve picit más.

Több topcsapat van, 5-6 hasonló erősségű klub küzd egymással, ennyiben jobb a bajnokság, mert itt, Magyarországon csak a Fradi van, és talán most már az ETO.

