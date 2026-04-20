Most már nem a Fradi az esélyes, de megremeg-e az ETO lába a bajnoki cím kapujában?

Bánáti Kevin bevágott egy kipattanót, az ETO kivédekezte a hátralevő időt, 1–0-ra legyőzte a Ferencvárost, és három fordulóval a vége előtt hárompontos előnnyel vezeti az NB I-es tabellát, ezzel első számú bajnokesélyessé avanzsált.

Talán először írhatjuk le ezt a 2025/26-os bajnoki idény alatt. A Football Meets Data szimulációi szerint a Győrnek győzelme után mintegy 71-72 százalékos esélye van az aranyérem megszerzésére, a Ferencvárosnak saját (nem könnyű) mérkőzéseinek megnyerése mellett immár a rivális botlásaira is szüksége lenne ahhoz, hogy nyolcasra tudja bővíteni bajnoki sikerszériáját. A Football Meets Data grafikonján jól látszik, hogy egy fordulótól eltekintve a szimulációk mindig a Ferencvárost prognosztizálták aranyérmesnek.

💣 Is this the year of changes in 🇭🇺 Hungary? ❗️Huge upset brewing in 🇭🇺 NB I after Győr beat Ferencvaros and took a 3-point lead, only 3 rounds before the end! 🤏 Győr had only 17% chance to win the league before season started. 📈 Now they are at 71%! 🇭🇺 Győr needs to win 7… pic.twitter.com/V3E8vXWkmU — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 19, 2026

Ha az ETO hét pontot szerez hátralevő három mérkőzéséből, akkor biztosan bajnoki címet ünnepelhet, hiszen ezzel 69 pontja lenne, az FTC pedig legfeljebb 68-at szerezhet. Pontegyenlőség esetén a győzelmek száma dönt, ez jelenleg azonos (18-18), de pontegyenlőség szinte csak úgy állhat elő, hogy a Ferencváros többször nyer, mint a Győr (az egyetlen kivétel, ha az ETO elveszti összes hátralevő mérkőzését, a Fradi pedig döntetlent játszik mindegyiken).

