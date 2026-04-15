Eldőlhetett, ki lesz Tóth Alex edzője

Robin Jones - AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images
2026. 04. 15. 17:34
Több brit lap szerdai beszámolója szerint Marco Rose lesz a Tóth Alexet is foglalkoztató AFC Bournemouth labdarúgócsapatának vezetőedzője. Az értesülést, miszerint a RB Leipzig korábbi trénere a legesélyesebb a pozícióra, a Daily Telegraph és a The Guardian című lap is közzétette.

Tóth Alex klubjának azért kell új edzőt keresnie, mert a spanyol Andoni Iraola úgy döntött, három szezon után az idény végén távozik a klubtól.

A brit sajtó szerint a jelenleg az Ipswich Townnál dolgozó Kieran McKenna neve is felmerült utódként, érte azonban hatmillió fontos kivásárlási árat kellene fizetni, mivel 2028-ig szerződés köti jelenlegi együtteséhez.

Szoboszlai, Orbán és Gulácsi edzője is volt

Marco Rose és Willi Orbán.
Ronny HARTMANN / AFP Marco Rose és Willi Orbán.

A 49 éves Rosét tavaly márciusban menesztették Willi Orbán és Gulácsi Péter csapatától, amelyet 2022 szeptemberétől 128 mérkőzésen irányított. A lipcseiekkel 2023-ban a Német Kupát és a szuperkupát is megnyerte, korábban pedig a Borussia Dortmund, a Borussia Mönchengladbach, valamint az osztrák Red Bull Salzburg vezetőedzőjeként is dolgozott – az osztrák és a német klubnál is játszott nála Szoboszlai Dominik. Rose a Salzburggal kétszeres osztrák bajnok.

A Bournemouth 32 forduló után a 11. helyen áll a Premier League-ben.

