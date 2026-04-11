Tűz tombolt a bázeli stadionban, a futballisták minden felszerelése odaveszett

Egyelőre nem teheti meg az újabb lépést története első bajnoki aranyérme felé az FC Thun, a svájci labdarúgó-bajnokság első helyén álló csapat szombati mérkőzését ugyanis el kellett halasztani.

Az ok nem mindennapi: a vendég FC Basel otthonában, a St. Jakob-Parkban péntek este tűz ütött ki, amely során teljesen megsemmisült a hazai csapat öltözője,

az ott tárolt összes felszerelés és mez, valamint a mérkőzések lebonyolításához szükséges orvosi és technikai felszerelés, amelyeket rövid távon nem lehet pótolni, írta közleményében a klub.

Ezenkívül megrongálódtak az irodák (az edzőé és a csapatmenedzseré is), a fizioterápiás helyiségek, valamint a zuhanyzók és a mosdók.

A klub ezért a Svájci Labdarúgó Ligához fordult, amely jóváhagyta az FC Basel kérelmét a mérkőzés elhalasztására.

32 forduló után a Thun 71 ponttal áll az élen, a második helyezett St. Gallen 59 ponttal követi. A Basel 53 ponttal a negyedik pozícióban van.