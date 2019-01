Gyomorvérzés miatt került kórházba Diego Maradona

Kórházba került Buenoes Airesben Diego Maradona, írja a Bleacher Report. Az argentin legenda eredetileg csak egy rutinvizsgálaton vett volna részt, de kiderült, hogy gyomorvérzése van. Benntartották tüzetesebb kivizsgálása, ám a családja közleménye szerint nem komoly a dolog.

Azoknak üzenem, akik igazán aggódnak apámért, hogy jól van, hamarosan hazatérhet

– idézi a BBC Maradona lányát, Dalmát.

Ez később be is következett, szintén a BBC már arról írt magyar idő szerint szombaton hajnalban, hogy az 58 éves Diego Maradonát már haza is engedték a kórházból.

Az argentin válogatottal 1986-ban világbajnok Maradona épp a napokban hosszabbított a mexikói másodosztályban szereplő Dorados de Sinaloánál, ahol ő a vezetőedző. A Doradost szeptember óta irányítja, 15 mérkőzéséből kilencet megnyert vele a csapat két döntetlen és négy vereség mellett, bejutottak az őszi szakasz döntőjébe is.

Maradona ez alatt a pár hónap alatt is generált néhány botrányt, volt, hogy fotósokat akart megpofozni egy vereséget követően, valamint adott egy sokáig felejthetetlen nyilatkozatot.

Nyitókép: Pedro PARDO / AFP