A kecskeszagú Ballacktól a vécére rohangáló Messiig

A Liverpool német edzője, Jürgen Klopp tavaly is szerepelt az összeállításunkban, és idén sem maradhat ki, főleg, hogy ősszel olyan pazarul játszott a csapata, hogy a város vörös felében most mindenki arról álmodik, hogy 1990 után végre összejön a hőn áhított bajnoki cím.

“Fantasztikus volt az idei évünk, tényleg nagyon jól sikerült. Kivéve azt az egy szar napot”

– mondta Klopp, és aki követi a futballt, szerintünk rájön, melyik napra is gondolt. Annyit segítünk, Loris Kariusnak nagy szerepe volt abban, hogy az a szombati nap nem lett a Liverpool-drukkerek kedvence.

A BL-döntő után Karius hibái és Gareth Bale egészen csodálatos ollózása mellett Sergio Ramosról esett a legtöbb szó, nem véletlenül, mivel egy cselgáncsozókra jellemző mozdulattal kivonta a forgalomból Mohamed Szalaht, majd Kariusnak is kiosztott egy könyököst, akinek ettől agyrázkódása lett.

“Már csak azt hiányolom, hogy Roberto Firmino azt mondja: megfázott, mert ráhullott egy csepp az izzadtságomból”

– válaszolta a kritikákra Ramos, aki egyébként sárga lap nélkül hozta le a finálét, és egész évben nem állították ki.

Gigi Buffont imádja mindenki, hatalmas sportember, de a Real Madrid-Juventus BL-negyeddöntő visszavágón kiderült, nála is el tud gurulni a gyógyszer. Amikor Michael Oliver bíró büntetőt ítélt a Realnak a Mehdi Benatia-Lucas Vázquez ütközés után, Buffon a kapujából kirontva leüvöltötte az angol bíró haját, aki ezért kiállította a kapust.

A tizenegyesre a cserekapus Wojciech Szczesny érkezett, de Cristiano Ronaldo nem kegyelmezett, a Juve kiesett, Buffon pedig a meccs után sem fogta vissza magát.

“Aki egy ilyen vitatott esetben büntetőt ítél a meccs legvégén, és ezzel tönkreteszi egy csapat munkáját, annak szemeteskuka van a szíve helyén. (…) Aki ilyen döntést hoz, az nem ember, hanem állat”

– mondta a derék Gigi utolsó juvés európai kupameccse után.

Milyen a sors: Ronaldo a negyeddöntő első meccsén élete egyik legszebb gólját szerezte a Juventus ellen, majd a Buffon által hevesen vitatott büntetővel kiejtette az olasz bajnokság egyeduralkodóját, hogy aztán nyáron leléceljen a Realtól és éppen Torinóban kössön ki. Új edzője, Massimiliano Allegri azonban nem felejtette el neki, amit tett.

“Ronaldo lövi a büntetőket. Azok után, hogy a 93. percben 139 km/h-val bevágta nekünk a Real játékosaként, még engedjem át valaki másnak? Tennie kell valamit, hogy megbocsássunk neki. Neki kell elvégezni a tizenegyeseket és gólt kell rúgnia. Mindig”.

Vannak még olyan nevek, akiknek bérelt helyük van egy ilyen best of-ban, Zlatan Ibrahimovic is közéjük tartozik. “Fiatalnak érzem magam. Olyan vagyok, mint Benjamin Button. Öregen születtem és fiatalon fogok meghalni” – utalt a Brad Pitt főszereplésével készült filmre a híresen szerény svéd csatár.

Aki aztán meghódította Amerikát, és bár a Los Angeles Galaxy nem jutott a rájátszásba, Ibra lett az Év újonca és övé lett az Év gólja is.

És nem hagyhatjuk ki Ibrahimovic korábbi edzőjét, José Mourinhót sem, aki dicstelenül távozott Manchesterből, de előtte azért még tett róla, hogy emlékezzünk rá.

Mourinho sosem ijed meg, ha saját magát kell fényezi, így aztán a Tottenham elleni 3-0-s hazai égés után is előadta a kis magánszámát.

“Az emberek hármat mutatnak az ujjaikkal. Tudják, mit jelent ez? 3-0. De azt is jelenti, hogy három bajnoki címet nyertem, többet, mint az élvonal összes többi edzője. Úgyhogy csak annyit mondok, tisztelet emberek, tisztelet, tisztelet”.

Mourinho egyik nagy ellenfele, Josep Guardiola egyedi stílust honosított meg, a Barcánál a lábai előtt hevert a futballvilág, de a Bayern Münchennél és a Manchester Citynél is gyarapította a trófeái számát. Azonban még érte sem rajong mindenki.

“Pep Guardiola egy fantasztikus edző, de mint ember, egy óriási nulla. Egy gyáva kutya” – mondta róla Mino Raiola, az egyik legbefolyásosabb játékosügynök, akinek a már említett Ibrahimovic mellett többek között Paul Pogba és Gianluigi Donnarumma is ügyfele.

A korábbi Leverkusen-, Bayern- és Chelsea-klasszisról, Michael Ballackról a paraguayiak szabadrúgás-specialista kapusa, José Luis Chilavert árult el súlyos titkot:

“Olyan szaga volt, mint egy kecskének, egyszerűen nem tudtál megmaradni a közelében”.

Ha már kellemetlen szagok: a Grand Slam of Darts nevű tornán Gary Anderson és Wesley Harms meccse után az volt a téma, hogy a nagy izgalmak közepette kinél csúszott ki egy galamb.

“Az asztaloktól jött, rohadt tojás szaga volt. Nem én voltam. Bárki is volt, sürgősen orvoshoz kéne mennie”

– magyarázkodott a meccs után a kétszeres világbajnok Anderson.

Szegény Lionel Messinek sincs mindig rendben a gyomra, párszor láthattuk már őt hányni a pályán, de honfitársa, az idei vébén nagy show-t produkáló és nem mindig beszámítható Diego Maradona azt állítja, a Barca sztárja a meccsek előtt sem birkózik meg könnyen a stresszel.

“Felesleges egy olyan embert vezérnek nevezni, aki hússzor megy a vécére egy-egy találkozó előtt”.

Messi és a vele mindig mindenben összehasonlított Ronaldo nagy sorozatát a horvátok ikonja, Luka Modric törte meg, övé lett idén a France Football által odaítélt Aranylabda.

Modric a vb-ezüstérmes horvátok motorja volt, és az angolok elleni elődöntő után odaszúrt egyet a szigetországi megmondóembereknek.

“Az angol szurkolók, az újságírók, a szakértők a tévében, mindenki lebecsülte Horvátországot. Ez nagy hiba volt” – harciaskodott gy sort Modric.

Az Aranylabda-gála legkellemetlenebb pillanatát egy francia DJ, Martin Solveig okozta, aki úgy érezte, nagyon vicces lesz, ha megkérdezi az első női győztest, Ada Hegerberget, hogy tud-e twerkelni. Aztán persze bocsánatot kért, de ettől még jó nagy tufa volt.

Martin Solveig really asked Ada Hegerberg, the first ever Ballon D’Or winner, to twerk. The absolute disrespect bruh. pic.twitter.com/Mtc5DBjS7a

— A West (@ayyy_west) 2018. december 3.