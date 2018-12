Ole Gunnar Solskjaer belépőjével egész Manchestert levette a lábáról

Játékosként már megmentette a Manchester Unitedet, most, hogy José Mourinhót menesztették, edzőként is ez lesz a dolga Ole Gunnar Solskjaernak. A norvég Moldétól kölcsönvett 45 éves szakember lényegében hazatért az Old Traffordra, hiszen 1996 és 2007 között 235 alkalommal lépett pályára a klub mezében.

Mindent elárul a korábbi csatár helyismeretéről és emberségéről az a belépő, ahogy a klub carringtoni edzőközpontjában nyitott – első gesztusként azonnal egy tábla norvég csokoládét nyomott annak az idős recepciós hölgynek a kezébe. Kath Phipps 50 éve a klub alkalmazottja, így minden bizonnyal már akkor ott ült, amikor Solskjaert 23 éves ifjoncként leigazolta a MU.

🇳🇴 Ole Gunnar Solskjaer arrived at Carrington for his first day at @ManUtd at 7:55am today.

🍫 Upon his arrival, he gifted club receptionist Kath Phipps, who has worked at the club for 50 years, with a bar of Norwegian chocolate.

👏 A touch of class. pic.twitter.com/NtTOHeCD6N

— SPORF (@Sporf) 2018. december 20.