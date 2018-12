Őrült pénzt fizet a Manchester United Solskjaerért

Miután hivatalosan is bejelentették, hogy 2,5 év után menesztik José Mourinhót a Manchester United kispadjáról, azonnal bedobtak egy féltucat nevet az esetleges utódokról. Ahhoz képest elég hamar sikerült megtalálni az átmeneti megoldást, hiszen a csapat korábbi sztárja, Ole Gunnar Solskjaer lett a kiválasztott.

A még mindig csak 45 éves szakember a norvég Moldét hagyta ott, hogy a bajban lévő egykori klubját kisegítse. Csakhogy, ez nem volt ingyen. A Manchester Unitednek ki kellett vásárolnia az edzőt, hiszen a feleket élő szerződés kötötte még.

A Sky Sports úgy tudja, hogy megközelítőleg 7,2 millió fontot, átszámítva több mint 2,5 milliárd forintot fizetett az angol sztárcsapat.

SKY SOURCES: @ManUtd and @Molde_FK agree potential compensation fee of £7.2m to make Ole Gunnar Solskjaer permanent manager in the summer. #SSN

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 2018. december 20.