Véletlenül derült ki, ki lesz Mourinho utódja a MU-nál

Sok Manchester United-szurkoló sóhajtott fel megkönnyebbülten, amikor a klub közleményében jelezte, meneszti José Mourinhót, akivel az utóbbi időben már csak szenvedett a csapat.

Egyből megindult a találgatás, hogy ki lesz az utódja, Zinédine Zidane nevét egyből bedobták, de a fogadóirodák szorzói alapján a jelenleg a Tottenhamet irányító Mauricio Pochettino tűnt a favoritnak.

A MU honlapjára kedden este felkerült egy hír, amely arról szólt, hogy a klub korábbi játékosa, Ole Gunnar Solskjaer ugrik be Mourinho helyére megbízott edzőként. Az a Solskjaer, aki az 1999-es BL-döntőben csereként beállva szerezte azt a gólt, amivel a MU teljessé tette a csodaszámba menő fordítást a Bayern München ellen.

A Solskjaer kinevezéséről szóló hírt később törölték az oldalról, de addigra már épp elegen látták, a norvég miniszterelnök, Erna Solberg gratulált is a Twitteren honfitársának az új munkájához.

Norways prime minister @erna_solberg have leaked it as well! pic.twitter.com/hlEyH5eWv6

— Ruben Rønnevig (@MrRoennevig) 2018. december 18.