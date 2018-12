Ezen a statisztikán minden liverpooli lelke megtörik egy kicsit

A Liverpool FC összeségében alaposan lefocizta a pályáról vasárnap este a Manchester United csapatát, ennek dacára simán előfordulhatott volna, hogy pontokat hullajt Jürgen Klopp együttese.

Ennek egyik oka, hogy az első félidőben a csapat nyáron igazolt kapusa, Alisson Becker egy sima beadást kiejtett a kezéből, ebből tudtak egyenlíteni a Vörös Ördögök. A brazil játékos érkezésével stabilizálódott a helyzet a kapuban, azonban az Opta statisztikusai érdekes dologra bukkantak:

az előző idényben Simon Mignolet és Loris Karius összesen két olyan hibát követtek el, amiből azonnal gólt kapott a Liverpool. Alisson egymaga kettőnél jár már fél év alatt.

2 – Alisson has made as many errors leading to goals in the Premier League this season as Simon Mignolet and Loris Karius combined in 2017-18 (2). Gift. pic.twitter.com/IpGzodntUq

— OptaJoe (@OptaJoe) 2018. december 16.