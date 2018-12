Újabb óriási potyagól volt az NB I-ben

A DVTK-nak hányatott szezonja volt eddig, de sikerült a focicsapatnak győzelemmel lezárni 2018-at. A Diósgyőr az NB I 18. fordulójában Pakson tudott nyerni, a három pontot érő gól pedig elég rendhagyó volt.

A 63. percben, Florent Hasani fordult rá körülbelül 30 méterről a kapura, felnézett és lőtt. A labda kissé furcsa ívben, de a kapu közepe felé tartott, ahol ott állt Rácz Gergő, ám az első félidőben tizenegyest is védő kapus ezúttal nem tudott menteni: ugyan kézzel beleütött a labdába, de az a kapujába hullott.

A Paks egy kissé beragadt az év végére, ez a hatodik nyeretlen meccsük volt zsinórban, ezek közül hármat is elveszített a csapat, amely így a nyolcadik helyen tölti a téli szünetet. A DVTK ezzel szemben épp jó passzban volt, öt meccse nem kapott ki és ez idő alatt három győzelmet is aratott. És még így is csak egy ponttal van a kiesőhelyek előtt.

Az őszt az NB I-ben a Vidi-Fradi rangadó zárja le vasárnap.