Luka Modricé az Aranylabda is

Hétfőn, Párizsban adták át az Aranylabdát, amit a francia szaklap, a France Football ítél oda 1956 óta az év legjobbjának. 2010 és 2015 között a FIFA-val közös volt a díj, de most már három éve külön van a FIFA és az Aranylabda-díjazás.

Luka Modric számított a toronymagas esélyesnek, a Real Madriddal Bajnokok Ligáját nyert, a horvát válogatottal világbajnoki ezüstig menetelő középpályás korábban már az UEFA-nál és a FIFA-nál is a legjobb lett. Az elmúlt napokban már több olyan hír is kiszivárgott, hogy Modric kapja majd a díjat,

és ezek a pletykák igaznak bizonyultak: valóban a 33 éves horvát lett 2018 aranylabdása, minden egyéni díjat megnyert idén. Ezzel egyszersmind véget ért Lionel Messi és Cristiano Ronaldo uralma, 2007, Kaká győzelme óta az argentin és a portugál osztották le egymás közt az első helyet.

Ronaldónak ezúttal be kellett érnie a második hellyel, Antoine Griezmann lett a harmadik, Kylian Mbappé pedig a negyedik. Messi csak az ötödik lett, 2006 óta nem volt példa arra, hogy nem legyen ott legalább az első háromban. De a nagy szezont futó Mohamed Szalah is hatodikként zárt.

Az Olympique Lyon norvég csatára, Ada Hegerberg a történelem első női aranylabdása, ezt a díjat most adták át először ugyanis. A jelöltek között ott volt Marozsán Dzsenifer is, ő a harmadik lett.

🇳🇴 Olympique Lyonnais player Ada Hegerberg wins the first women’s Ballon d’Or of the history! #ballondor pic.twitter.com/VftyQ8VDec

Idén először adták át a legjobb U21-es játékosnak járó Kopa-trófeát is, ezt a francia válogatottal világbajnok Mbappé kapta.

👏👏👏 Congratulations Kylian Mbappé (@KMbappe), the first ever winner of the Kopa Trophy! #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/fI1TCkaEBQ

