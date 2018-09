Luka Modricot választották a világ legjobb játékosának

Londonban tartották a FIFA 2018-as gáláját, ezen díjazták az elmúlt szezon legjobbjait. A legjobb férfijátékosnak Luka Modricot, Cristiano Ronaldót és Mohamed Szalah-t jelölték (az egyiptomi a Puskás-díjat hazavitte), a horvát középpályás, aki Bajnokok Ligáját nyert a Real Madriddal és világbajnoki ezüstöt a horvát válogatottal, az UEFA-nál már besöpörte az év legjobbjának járó díjat.

Modric aztán a FIFA-nál is a legjobb lett.

Cristiano Ronaldo és a legjobb háromba ezúttal be sem került Lionel Messi nem mentek el a gálára, 2007 óta maguk közt osztották le az első helyet. Pedig mindkettejüket beválasztották a FIFA álomcsapatába idén is. Kaptak is egy kis fricskát, amikor a műsorvezető Idris Elba, valamint Ronaldinho álltak be a helyükre a csapatfotóra.

A legjobb női játékos a brazil Marta lett – Marozsán Dzsenifer második lett a szavazáson.

lett – második lett a szavazáson. A legjobb férficsapattal foglalkozó edző Didier Deschamps , aki világbajnoki címig vezette a franciákat.

, aki világbajnoki címig vezette a franciákat. A legjobb kapusnak Thibaut Courtois -t választották.

-t választották. A legjobb női csapatnál dolgozó szakember a francia Reynald Pedros , akinek irányításával triplázott a Lyon (bajnoki cím, BL-győzelem, Francia Kupa).

, akinek irányításával triplázott a Lyon (bajnoki cím, BL-győzelem, Francia Kupa). A Puskás-díjat Mohamed Szalah kapta.

A német Lennart Thy kapta a Frai Play-díjat: márciusban ő azért hagyta ki a Venlo bajnokiját, mert vért adott egy leukémiás betegnek.

kapta a Frai Play-díjat: márciusban ő azért hagyta ki a Venlo bajnokiját, mert vért adott egy leukémiás betegnek. A perui drukkereket választották idén a legjobb tábornak.

És végezetül a FIFA 2018-as álomcsapata:

David De Gea – Dani Alves, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo – Luka Modric, N’Golo Kanté – Eden Hazard, Lionel Messi, Kylian Mbappé – Cristiano Ronaldo.

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP