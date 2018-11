Az év ziccerét hagyták ki a Real Madrid ellen

A Real Madrid és az AS Roma is továbbjutott már a soros meccsük előtt a Bajnokok Ligájában, de ezt természetesen nem zavarta meg a csapatokat, a római Olimpiai Stadionban megtartották a rangadót. Az olasz csapat jól is kezdett, az első félidőben többször is közel állt a vezetéshez, de a szünetre 0-0-val mentek a felek.

Pedig, ha egy bizonyos Cengiz Ünder picit jobban koncentrál, és öt méterről az üres kapuba és nem a lelátóra helyezi a labdát, minden máshogy alakulhatott volna.