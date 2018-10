A Leicester City stadionja mellé csapódott a klub tulajdonosának helikoptere

A Twitteren robbant a hír, miszerint röviddel a felszállását követően a Leicester City stadionjának parkolójába csapódott egy helikopter. Egyelőre csak annyit tudunk, hogy a helikopter a klubot 2016-ban bajnoki címig vezető Vichai Srivaddhanaprabha tulajdonában volt.

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD

— Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) 2018. október 27.