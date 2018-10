Grandiózus tervet dolgozott ki a Barca, így bővítik a Nou Campot

Ez a szombat a Sevilla elleni rangadó mellett a Barca-család közgyűléséről is szól, amelynek egyik csúcspontja volt, mikor bemutatták, hogyan fog kinézni a Johan Cruyff-stadion, amely a klub utánpótlás- és női csapatainak lesz majd az otthona, illetve hogyan bővítenék tovább a Nou Campot, hogy 105 ezer férőhelyes legyen és be is fogják fedni a katalán fociszentélyt. A tervek szerint 2023-ig végzik el a munkálatokat, amely során a kosárcsapat is kap majd új csarnokot.

A tervekről készült videót közzé is tette a Barcelona, úgyhogy mi is megcsodálhatjuk, íme:

ESPAI BARÇA

Where dreams are bigger

