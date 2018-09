Ilyen komoly sorozatot kevés csapat mutathat fel a Real Madrid ellen

Gól nélküli döntetlennel zárult a Real Madrid és a vendég Atlético Madrid rangadója a spanyol labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában.

A labdabirtoklási arány (66-34 százalék), illetve a kapura lövések (14-8) és a kaput eltaláló lövések (6-3) száma is a házigazda Real fölényét mutatja, azonban a vendégek ezúttal is rendkívül masszívan védekeztek.

Az Atlético legutóbb 2012 decemberében kapott ki bajnoki meccsen a Santiago Bernabéu Stadionban, azóta háromszor nyert, háromszor pedig döntetlent ért el.

A rangadó szünetében Gareth Bale-t, a Real walesi csatárát combizomsérülés miatt le kellett cserélni. A Realban most játszotta le első tétmeccset a 18 éves Vinícius Júnior, akiért 45 millió eurót fizetett a madridi klub a brazil Flamengónak.

Szintén szombaton játszották az Eibar-Sevilla meccset, amelyet 3-1-ra nyert meg a vendégcsapat. A második félidőben hat percig állt a játék, mert Ever Banega büntetője után, 0-2-es állásnál a Sevilla szurkolóinak heves ünneplése miatt leszakadt egy korlát, és többen lezuhantak a lelátóról.

Számos drukkert a pályán ápoltak, végül kettőt hordágyon vittek el, kettő pedig kisebb sérüléseket szenvedett, de saját lábán tudott távozni.

📷 Panic at Eibar as crash barrier gives way in away end housing Sevilla fans.#EibarSevilla #Ipurua https://t.co/0dLwPjiJ6o pic.twitter.com/axX781Q1Pi

— AS English (@English_AS) 2018. szeptember 29.