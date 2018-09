Cristiano Ronaldo nyerhet BL-t a Juventusnak

Az 1996-os, Ajax ellen megnyert Bajnokok Ligája-döntő óta öt finálét játszhatott a Juventus a sorozatban. A mérleget ismerjük, öt vereség. Hiába dominálja a klub az olasz bajnokságot kisebb-nagyobb megszakításokkal évtizedek óta, Európában most már 22 éve várat magára az áttörés. A Real Madrid (1998, 2017), a Borussia Dortmund (1997), az AC Milan (2003) és az FC Barcelona (2015) is kihasználta, hogy az utolsó pillanatban valamennyiszer hiányzott a kirakósból az utolsó darabka: mindig volt az ellenfélnek válasza, szuflája, szerencséje.

Ez most megváltozhat, hiszen a nyáron minden idők egyik legjobb játékosa, az ötszörös aranylabdás, négyszeres BL-győztes Cristiano Ronaldo éppen a Juventushoz szerződött.

Már önmagában a tény, hogy az amúgy is minden poszton világklasszist felmutató csapat egy motivált, éppen a harmadik topligát bevenni készülő, a sikerekre és a gólokra továbbra is éhes szupersztárral egészül ki félelemmel töltheti el a riválisokat.

Ronaldo pedig bármit mutat, készen áll, ne dőljünk be a lassabb kezdésnek, megszoktuk már, hogy a tavasz, a szezon legfontosabb periódusa az ő terepe.

Még mindig vannak olyanok, akik féltik az elmúlt években megszokott sémában játszó olasz bajnokot, mondván a kifejezett támadó taktika nem illik Massimiliano Allegri rendszerébe, hiszen a szakember a csatároktól is megköveteli a védekezést. Ha ez így is van, és Ronaldo érkezésével némileg sérül(ne) is a harmónia, a Juve minden bizonnyal ki fogja bírni, ha legnagyobb sztárja a védekezés helyett a gólszerzésre koncentrál.

A Serie A első néhány fordulójából nem érdemes következtetést levonni, más a prioritás, a bajnokikon a kísérletezésen lesz a hangsúly, aminek hála idővel összeállhat az a rotáció, amely meghódítja Európát.

Nyomás

A 33 éves szupersztár számára nem új az a nyomás, amellyel Torinóban kell megküzdenie. Sőt, ha csak magát a játékost nézzük, nyilvánvalóan könnyebb helyzetben van, mint 2009-ben, amikor a Real Madridhoz igazolt – tudjuk, a váltás előtt már Bajnokok Ligáját és Aranylabdát is nyert Manchesterben. Csakhogy a Real Madridnál nem csak Európa ledöntése, hanem Lionel Messi és minden idők legjobb Barcelonájának legyőzése is nyomta. Furcsa lehet, de látva azt a Barcát, utóbbi tán még nehezebb feladatnak tűnt az akkor az identitását csak keresgélő madridiak számára.

Utólag okosak vagyunk, és tudjuk, hogy Ronaldo egész jól viselte ezt a terhet: a négy BL-győzelem, a négy Aranylabda és a klub színeiben lőtt 450 gól magukért beszélnek.

Ehhez persze az is kellett, hogy a mindenkori Real Madrid-edző tudjon bánni legjobbja egojával, és képes legyen egy irányba evezni a hajót. Ez sikerült Zinedine Zidane-nak és Carlo Ancelottinak, viszont nem sikerült José Mourinhonak és a pár hónap alatt megbuktatott Rafa Beníteznek. Allegri biztosan tisztában van azzal, hogy Ronaldónak szabad kezet kell adnia a pályán, máshogy nem megy. Kiélezett helyzetekben, nincs mese, oda kell adni a kormányrudat és a labdát a portugálnak.

Az olasz menedzser feladata, hogy felkészítse a csapatát erre az esetre: ez már inkább pszichológia, nem sporttudomány. Ha ez sikerül, ha a csapat beáll Ronaldo mögé, a Juventus tényleg odaérhet a végén. A portugálban még mindig megvan a tűz, ez nyilvánvaló, a válla pedig ahogy eddig, úgy most is elbírja majd a terhet.

Most vagy soha

A Juventus nem csak azért szerezte meg 110 millió euróért Cristiano Ronaldót, mert újabb olasz bajnoki címre, vagy zsinórban ötödjére Olasz Kupára vágynak a torióni felső vezetésben. Ez az itt és most pillanata, maga a nagybetűs all-in. A csapat magja, a szakvezetés stílusa évek óta adott, eljött az ideje, hogy végre learassák a lassú, megfontolt csapatépítés gyümölcsét. A portugál érkezésével hatványozottan igazzá vált, hogy fogy az idő. A társak sem fiatalodnak, itt egy, kettő, maximum három éves ablakról beszélünk, amikor reálisan ki lehet sajtolni a jelenlegi alapanyagból a legtöbbet.

Ki lehetne ennek a folyamatnak a kulcsfigurája, ha nem a – legnagyobb riválist meggyengítve – BL-ben 121 gólt szerző, a sorozat elmúlt hét évében valamennyiszer 10 gól fölé jutó támadó?!

A következő évek során lehetősége van a klubnak kiépíteni a győztes kultúrát, amelyet el tud majd adni az észak-amerikai, az ázsiai piacra. Tévedés ne essen, Olaszországban is nagy erőkkel versenyeznek a szurkolókért (a fogyasztókért), ám még nagy a lemaradás az igazán nagyokhoz viszonyítva.

A márka erős, de az olyan nagyágyúk, mint a BL-címvédő Real Madrid, a spanyol bajnok Barcelona, vagy a globálisan lenyomhatatlan Manchester United még mindig köröket vernek a Juventusra. A Forbes 2018-as elemzése szerint az olasz klub jelenleg nincs is a világ 50 legértékesebb sportcsapata között, miközben az előbb említett három klub a második, a harmadik és a negyedik. Azért is kellett Ronaldo, hogy feljebb pozicionálják magukat a piacon.

Előreléptünk, szeretnénk, ha ennek látható eredményei lennének a következő években a Bajnokok Ligájában

– mondta Pavel Nedved, a Juve cseh legendája, jelenlegi elnökhelyettese.

A feladat tehát adott, két fronton is utat kell törnie az olasz bajnoknak, ám az álmok eléréséhez, muszáj lesz Európában is döntőt nyerni.

Ha ez megtörténik, onnantól nincs megállás, a részvények kilőnek, Ronaldót pedig még életében szentté avatják. Ez az abszolút win-win, ezért dolgoznak a felek keményebben, mint valaha.