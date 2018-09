A Chelsea játékosa az egyik leglazább focista

Óriási rajongótábora van manapság a focistáknak, különösen igaz ez Angliában, ahol hitvallásként kezelik jóformán a futballt. Sűrűn látni, hogy labdarúgók gyorsan adnak egy aláírást, aztán már rohannak is tovább. Nos, a Chelsea középpályása, a friss világbajnok N’Golo Kante nem ilyen focista.

Az köztudott a francia játékosról, hogy nagyon szerény, földhöz ragadt srác, erről a hétvégén egy londoni drukker testközelből győződhetett meg. A szombati, Cardiff City elleni győzelem után kikereste Google-ben, hogy hol van a legközelebbi mecset, hogy imádkozzon egyet.

Eredetileg Párizsba utazott volna pihenni egy napot, ám sosem jutott el a vonatra.

Történt ugyanis, hogy felismerte a mecsetben egy rajongója. Beszélgetésbe elegyedtek, a történet vége pedig az lett, hogy a drukker vacsorára vendégül látta Kantét. Együtt FIFA-ztak, ettek, sőt még a hétvégi fordulót feldolgozó Match Of The Dayt is együtt nézték meg.

Emeljük kalapunkat Kante előtt, örök emlék lehet az este a vendéglátójának.

Nyitókép: Dan Istitene/Getty Images