Orosz Pál is megerősítette, valóban indulhat egy új európai kupasorozat

Korábban mi is megírtuk, hogy nagyon úgy tűnik, a Bajnokok Ligája és az Európa Liga mellett az UEFA egy harmadik kupasorozatot is indít majd idővel. Ez nagy lehetőség lehet az európai kisebb csapatoknak, így a magyaroknak is.

A találgatások persze azonnal megkezdődtek, a L’Équipe például tudni véli, hogy 32 klub szerepel majd a sorozatban, akárcsak a BL-ben és az EL-ben – erről év végén dönthet az UEFA. Sokan a Kupagyőztesek Európa-kupa, vagy az Intertoto Kupa visszatérésére gyanakodnak.

Orosz Pál, a Ferencváros Zrt. vezérigazgatója Horvátországban volt hivatalos az ECA Marketing és Kommunikációs Munkacsoportjának találkozóján, ahol szóba került a téma. Orosz a klub honlapjának árult el új információkat.

Az országokat és ezáltal az országokat képviselő klubokat már korábban szubdivízókba sorolták és a magyar klubok a negyedik szubdivízióban vannak. Nem titkoltan, a harmadik és negyedik szubdivízió képviselőinek kimondott célja volt már hónapokkal ezelőtt, hogy az Európa Liga-csoportkör létszámát felemeljék 64-re. (…) Mivel a 4. szubdivízió képviseletében én is tagja vagyok annak az ECA-munkacsoportnak, amely a változási lehetőségek kritériumait vizsgálja, ennek több, az UEFA-val való megbeszélésen is hangot adtunk, mégis egyre erősödött a három 32-es versenysorozat támogatottsága a 64-es EL-el szemben

– mondta Orosz, aki hangsúlyozta: nekünk az lenne az érdekünk, hogy ne egy harmadik sorozat, hanem a 64 csapatos EL valósuljon meg.